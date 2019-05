Ibrahim, morto assieme al fratellino e alla mamma incinta nella Siria dimenticata dal mondo

Ad essere colpite sono la provincia di Idlib, abitata da tre milioni di persone, e le aree di Hama e Aleppo. Zone che sfuggono al controllo del governo siriano e dove è forte la presenza di estremisti islamici, come i combattenti di Hay’at Tahrir al-Sham, l’ex Fronte al-Nusra, costola siriana di al-Qaeda. Ancora una volta, però, a pagare un alto prezzo in vite umane sono stati i civili. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, nell'ultimo mese i morti sono 230, tra cui 51 bambini e 52 donne.

(Di martedì 21 maggio 2019) Suleiman e Ismail sono stati uccisi domenica notte loro in un bombardamento a Kafranbel, provincia di Idlib. E sono già 180mila gli sfollati, molti dei quali costretti a vivere nei campi di olivi. Per le Nazioni Unite, l'offensiva nord-occidentale rischia di essere "la peggior crisi umanitaria del 21° secolo".