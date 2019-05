Honor 20 | tre nuovi smartphone con design ipnotico e ottime prestazioni

Oggi la presentazione per Honor 20 e Honor 20 Pro in streaming : orario e verità sugli aggiornamenti? : Siamo arrivati al grande giorno, con Honor 20 e Honor 20 Pro protagonisti. In programma, Oggi 21 maggio, la presentazione dei due smartphone Android, per i quali abbiamo già speso parole importanti nella giornata di ieri, in attesa dell'evento che si terrà a Londra nel pomeriggio. Proviamo dunque a riepilogare tutte le informazioni raccolte fino a questo punto per seguire la diretta streaming, senza tralasciare una parentesi alla vicenda che ...

Ecco come seguire in diretta streaming l'evento di lancio di Honor 20 e Honor 20 Pro : Mancano ormai poche ore all'evento di presentazione ufficiale di HONOR 20 e HONOR 20 Pro, che sarà trasmesso in diretta

Honor 20 e Honor 20 Pro potrebbero partire da 350 euro e superare i 100 punti su DxOMark : HONOR 20 e HONOR 20 Pro potrebbero superare i 100 punti su DxOMark ed essere commercializzati in diverse varianti, sei in totale: ecco quali e a che prezzo potrebbero arrivare in Cina.

Le fotocamere di Honor 20 Pro mostrano i muscoli : ecco tre foto - di cui una wide : Spingerà evidentemente molto sulle capacità fotografiche del suo ultimo gioiellino, HONOR, durante l'evento in cui verrà alla luce la serie HONOR 20

Dal 13 maggio disponibile Honor 20 Lite con promozioni Wind e Tre in Italia : In questi giorni si parla moltissimo qui in Italia del cosiddetto Honor 20 Lite. Merito del suo recente arrivo nel nostro Paese e nel resto d'Europa, come avrete avuto modo di notare tramite il nostro articolo della scorsa settimana. Puntuali, però, oggi 13 maggio sono scattate le prime offerte Wind e Tre che consentono di portarsi a casa il dispositivo a rate. In alcuni casi è prevista l'associazione con un piano tariffario, in altri invece si ...

Almeno tre cose da sapere per registrare chiamate con Huawei e Honor : l'APK per EMUI 9 : Torna finalmente la possibilità di registrare chiamate con smartphone Huawei e Honor, in riferimento alla tanto chiacchierata interfaccia EMUI 9. Quest'ultimo aggiornamento, infatti, negli ultimi mesi ha creato non pochi problemi sotto questo punto di vista, ma ora è spuntato in Rete un file APK che potrebbe fare al caso vostro e che, soprattutto, non richiede i permessi di root per farvi procedere. Proviamo dunque a fare chiarezza sulle ...

I tre problemi più frequenti per Honor 9 con EMUI 9 : bollettino del 29 aprile : Ci sono acque agitate nel mondo Honor 9 in questo periodo, come avrete potuto notare dai primi articoli che abbiamo pubblicato sul tema dopo la distribuzione dell'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 per lo smartphone. Arrivati a questo punto, considerando anche il fatto che la diffusione del pacchetto software risulti ormai sospesa fino a nuovo ordine, diventa molto importante quelli che ad oggi risultano essere i problemi più ...

Scelta estrema per Honor 9 : l'aggiornamento con EMUI 9 è stato ritirato per i suoi problemi : Ha generato più problemi del previsto il recente aggiornamento del sistema operativo per Honor 9, con alcuni utenti che tramite HiCare sono stati in grado di installare Android Pie ed EMUI 9. Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, l'anomalia più frequente è stata senza ombra di dubbio quella del riavvio dello smartphone in recovery, creando lo sconforto soprattutto tra gli utenti meno esperti che hanno meno dimestichezza ...

Honor 20 e 20 Pro potrebbero usare sensori Sony IMX586 e IMX600 : Arrivano dalla Cina nuove indiscrezioni sulle fotocamere di HONOR 20 e HONOR 20 Pro, che potrebbero essere personalizzate da Huawei e Sony.

Honor 20i si mostra in tante immagini e appare su Geekbench mentre Honor 20 Pro dovrebbe avere una tripla fotocamera : In attesa della presentazione ufficiale di HONOR 20i, lo smartphone è il protagonista di un'apparizione sul Web in una serie di immagini. Guardiamole insieme

Avvistata EMUI 9 su Honor 8 Pro - mentre Honor 8 potrebbe non ricevere altri aggiornamenti : Giornata ricca di eventi interessanti per uno dei produttori di smartphone Android più popolari in Italia, considerando il fatto che anche Honor 8 Pro ha iniziato a ricevere l'aggiornamento contenente anche la tanto invocata interfaccia EMUI 9. Uno step cruciale per lo sviluppo software dello smartphone, avvenuto lo stesso giorno che ha visto coinvolto il cosiddetto Honor 9 (trovate maggiori nel nostro articolo di questa mattina). Il tutto, poi, ...