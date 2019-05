Dauntless | l' RPG free-to-play | è disponibile a partire da oggi su PC | Xbox One e

eurogamer

(Di martedì 21 maggio 2019), titolo indie Monster Hunter-like dalle linee che ricordano un cartone animato, saràda.Come riporta VG247, il gioco è uscito da un lungo periodo di Open Beta. Sarete in grado di scaricarlo a titolo gratuito adalle 16:00 di(ora italiana).Inavrete a che fare con incredibili mostri da sconfiggere e sarete in grado di scegliere tra sei tipi diversi di personaggi, ognuno con una propria arma. Oltre a questo avrete una vasta scelta di abilità e dovrete studiare ogni creatura per sapere i punti deboli da sfruttare per sconfiggerla.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Dauntless esce dalla beta ed è disponibile a partire da oggi pomeriggio. - PlayStationIT : Dauntless, il nuovo RPG free-to-play basato sulla caccia alle belve, debutta domani su #PS4 - Giochi_1 : L'action-RPG online e F2P Dauntless arriva il 21 maggio; nuove immagini -