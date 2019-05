Roma | è morto il trapper Saor | il suo corpo senza vita trovato in strada da un passante

A Monterotondo - in provincia di Roma - un uomo è morto dopo essere stato colpito dalla figlia durante una lite : A Monterotondo, in provincia di Roma, un uomo di 41 anni è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito durante una lite. Secondo le ricostruzioni dei giornali, basate sulla versione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito la moglie e la figlia

Roma - prelevano con il bancomat del ciclista morto : inchiodati dalle videocamere della banca : È tutto lì: nelle immagini riprese dalle videocamere a circuito interno e dall'occhio elettronico fuori dallo sportello Unicredit di via dei Monti Tiburtini. Colui o coloro i quali...

Roma. In via Tiburtina bici sotto un tir : morto il ciclista : Tragedia della strada nella Capitale venerdì attorno alle 14:00. Un uomo in bici è finito sotto le ruote di un

Travolto da un’auto in contRomano! morto istruttore di body building Marco Alberucci : Il 36enne di Sanremo, Marco Alberucci, istruttore di body building, era ricoverato da venerdì sera all'ospedale San Martino di Genova. Troppo gravi le ferite subite nel violentissimo impatto con una macchina che stava effettuando un sorpasso in contromano. Il ragazzo viaggiava in sella alla propria a Honda Cbr in direzione Ventimiglia, quando, stando ai primi accertamenti, è stato investito da un’auto contromano guidata da un uomo di 69 ...

Gianni De Michelis morto - la sua vita in 15 scatti tra ministeri e discoteche : da Craxi alle notti della movida Romagnola : Accanto a Bettino Craxi e con suo figlio Bobo, ma pure insieme alle ragazze del Drive In e al Bandiera Gialla nelle notti sfrenate della movida romagnola. Gianni De Michelis, morto l’11 maggio a 78 anni dopo una lunga malattia, è stato un simbolo della politica italiana nella Prima Repubblica e anche della Milano da bere degli Anni Ottanta. Ministro degli Esteri e delle Partecipazioni statali fece parte di diversi governi ...

19ENNE CADE NELL'INVASO DELLA DIGA : MORTO/ Bagno di Romagna - incidente o suicidio? : Un 19ENNE è MORTO dopo essere precipitato NELL'INVASO DELLA DIGA di Ridracoli, a Bagno di Romagna: è caduto per una fatalità o si è suicidato?

Roma - incidente choc sulla Salaria : moto si schianta contro un furgone - morto un uomo di 62 anni : incidente choc sulla Salaria, moto si schianta contro un furgone: un morto. Come appreso da Leggo per cause ancora da stabilire un uomo di 62 anni è deceduto in seguito a un brutto incidente...

Roma. Morto in un incidente Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia : Tragedia della strada a Roma. In un incidente è Morto Roberto Ribeca ex mini sindaco di Ostia. L’impatto è avvenuto su

Roma - moto finisce contro auto a San Giovanni : morto il centauro : L'impatto in via Gallia mercoledì sera. La vittima è spirata in ospedale dopo un delicato intervento chirurgico. L'automobilista si è fermato a prestare soccorso

Addio a Massimo Marino - morto a 59 anni il conduttore Romano e attore per Carlo Vedone : È morto Massimo Marino, noto conduttore televisivo romano. A darne notizia su Facebook la sua compagna. Nato l’8 febbraio del 1960, era cresciuto nel quartiere Tufello. Nel 1989 aveva fondato la rivista free press ViviRoma Magazine, dove si trovano consigli su come trascorrere le serate tra locali, ristoranti e discoteche nella Capitale. L’esordio in tv era arrivato nel 1995, conducendo il programma ViviRoma Television (che andava in ...

Massimo Marino - morto il conduttore delle notti Romane. Carlo Verdone : “Amico affettuoso e vera maschera di Roma” : Era un volto noto e molto amato delle tv locali romane. Massimo Marino è morto a 59 anni dopo una lunga malattia. E’ stata la compagna Miria ad annunciare la scomparsa del conduttore di “ViviRoma” con un post su Facebook: “Un’anima meravigliosa ci ha lasciato. Dopo una battaglia senza tregua, affrontata da vero guerriero, Massimo Marino ha abbandonato questa vita terrena. Il suo spirito ora è finalmente in pace. ...

