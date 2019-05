Michael Terlizzi incredulo | Iva Zanicchi gli offre un lavoro in diretta

Grande Fratello 16 - Cristian Imparato : "Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini dormivano nel letto insieme - voglio delle conferme" : Si continua a parlare della presunta liaison fra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, concorrenti del Grande Fratello 16 e amici nella vita lontana dalle telecamere. Nonostante le perplessità sulla natura del rapporto siano state dissolte dai due giovani durante l'ultima diretta di reality show del lunedì sera, Cristian Imparato è tornato a instillare qualche dubbio sul tipo di legame che ci sarebbe fra Michael e Gianmarco ai microfoni ...

GF16 - Michael Terlizzi stanco del clima creatosi nella casa : 'Non ce la faccio più' : Michael Terlizzi sarebbe stanco del clima venutosi a creare negli ultimi giorni con gli altri coinquilini del Grande Fratello 16. Il concorrente lombardo, dopo l'ennesimo battibecco con Francesca De André, ha avuto un duro sfogo in confessionale. L'ex tentatore di Temptation Island si è fatto conoscere al pubblico da casa come uno dei personaggi più introversi del reality-show, al contrario di quanto mostrato dagli altri compagni d'avventura. Il ...

Grande Fratello - Michael Terlizzi eliminazione lunedì : “Più giusto così” : La confessione di Michael Terlizzi: teme di essere lui tra i prossimi eliminati del Gf 16 Michael Terlizzi teme di uscire lunedì 20 aprile al Grande Fratello. Anche questa volta è emersa la sua Grande insicurezza: non crede di piacere al pubblico come altri concorrenti della Casa e nemmeno ai suoi coinquilini. Ha fatto questa […] L'articolo Grande Fratello, Michael Terlizzi eliminazione lunedì: “Più giusto così” proviene da ...

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Gianmarco - Enrico e Michael Terlizzi sono un bell'esempio" : Luca Onestini, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, ha commentato l'avventura di Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. Il concorrente si è rivelato, nel corso della settimana, un vero e proprio 'Re di cuori', alla continua ricerca della propria principessa: Con Ivana ha fatto quello che mi aspettavo. La settimana prima aveva assistito all’incontro di Ivana con il fidanzato con tatuaggi ...

GF 16 - Michael attaccato dalla De Andrè : interviene Franco Terlizzi : Francesca De Andrè critica Michael Terlizzi del Grande Fratello: Franco sbotta Giorni non proprio semplicissimi questi per Michael Terlizzi all’interno della casa più spiata dagli italiani. Il motivo? il ragazzo ha avuto un durissimo confronto sia con Erica che con Francesca De Andrè. Ed è stata soprattutto quest’ultima a esprimere le critiche più feroci nei confronti del figlio di Franco Terlizzi, arrivando a definirlo addirittura ...

Michael Terlizzi - Franco sbotta contro la De André poi bacia Imparato : Michael Terlizzi in crisi al Gf, Franco si scaglia contro Francesca De André Al Grande Fratello, Michael Terlizzi non sta vivendo un’esperienza serena. Infatti, i telespettatori hanno spesso assistito a dei momenti di grande difficoltà. A Mattino 5, Federica Panicucci mette al corrente Franco su quanto sta accadendo a suo figlio nella Casa più spiata […] L'articolo Michael Terlizzi, Franco sbotta contro la De André poi bacia Imparato ...

Federica Panicucci prende le difese di Michael Terlizzi concorrente del GF16 : Federica Panicuccia in difesa di Michael Terlizzi puntata di Mattino 5 di Federica Panicucci. E la seconda parte del programma è stata dedicata interamente al Grande Fratello 2019. Tanti gli ospiti invitati per parlare del reality show, tra i quali anche l’ex concorrente Cristian Imparato. Proprio quest’ultimo è tornato a parlare di Michael Terlizzi e della sua presunta omosessualità. A … Continue reading Federica Panicucci prende le ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André contro Michael Terlizzi : "Basta fare la vittima - sei un disco rotto" : Scoppia il conflitto nella casa del Grande Fratello 16: protagonisti della contesa Michael Terlizzi e Francesca De André, che si sono scontrati per alcune parole pronunciate dalla donna nell'ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5. Il figlio del pugile Franco è rimasto colpito da un discorso che la coinquilina ha fatto proprio sul suo conto: L’altra volta, quando parlavamo, tu mi hai detto che tutti pensano che io sto ...

