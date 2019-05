Il ' caso Catiuscia' che avvelena il Pd e fa infuriare Zingaretti

agi

(Di lunedì 20 maggio 2019) "Arrabbiato e deluso". Ma anche determinato ad andare fino in fondo alUmbria e a farlo in tempi brevi. Nicolamette da parte la proverbiale "mitezza" e chiede coerenza alla presidenteMarini che, dopo aver annunciato le dimissioni, ieri ha votato in Consiglio a favore della sua permanenza in sella alla Presidenza della Regione. La vicenda è quella dei concorsi in sanità, secondo la Procura di Perugia 'pilotati', che ha portato all'arresto di un assessore, del segretario Pd e del direttore dell'azienda ospedaliera., segretario da meno di un mese, aveva chiesto di far prevalere l'interesse dei cittadini e delle istituzioni. Formula utilizzata più tardi anche neldel governatore della Calabria, Mario Oliverio. Due governatori provenienti da aree diverse del Pd: Marini più vicina a Renzi, Oliverio in rotta di collisione con ...

