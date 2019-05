ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2019) Èalle 21, dopo il ritorno del premier Giuseppe Conte da Norcia, l’atteso consiglio dei ministri “in due fasi” chiamato adl’esame del decreto ‘bis‘ e di quello con misure per la. Il primo cavallo di battaglia di Matteo Salvini, il secondo voluto da Luigi Di Maio, i due vicepremier e alleati che a sei giorni dalle elezioni europee continuano ad attaccarsi a distanza. Con il leader M5s che ha sostenuto di non aver mai visto il testo messo a punto dal collega e ha auspicato che “ci siano i soldi e le norme per permettere all’Italia digli accordi sul rimpatrio di decine e centinaia di migliaia di migranti” e non si tratti solo di una “trovata elettorale” perché in quel caso “si stanno prendendo in giro gli italiani”. E il leghista che, commentando le proposte ...

Cascavel47 : Governo, ricominciato il cdm che deve avviare l’esame dei Dl sicurezza bis e Famiglia - TutteLeNotizie : Governo, ricominciato il cdm che deve avviare l’esame dei Dl sicurezza bis e Famiglia - stefaniatalpo : Avete notato che Salvini ha ricominciato a parlare di mandare a quel paese l'Europa e i suoi vincoli, di spread, di… -