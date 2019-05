Gasperini ed i dubbi sul futuro all’Atalanta

sportfair

(Di lunedì 20 maggio 2019) Atalanta,alle prese con una decisione importante per il suo: decisivo il facci a faccia che ci sarà con Percassi Il condottiero dell’Atalanta, avrà di certo numerose offerte al termine della stagione sportiva che si sta per concludere. Il suoresta molto incerto, con il club bergamasco che farà carte false per trattenerlo, ma lo stesso Gasp ai microfoni di Sky ha puntualizzato che dovrà sedersi a tavolino con i presidente Percassi per delineare il: “Resto se andiamo in Champions? L’obiettivo è la qualificazione. Ho un contratto e devo vedermi col presidente Antonio Percassi. Ci sediamo e vediamo. Sono legatissimo, a lui e al progetto, che è qualcosa che sta andando oltre. Se ci sono le condizioni, dove sto meglio di qui?”. Dunque qualche giorno d’attesa, poi sapremo qualeattende. La Champions non ...

