Disney Challenge Show | i Me contro Te da Youtuber a conduttori

(Di lunedì 20 maggio 2019)- MeTe Dal web alla tv il passo è (sempre più) breve. Negli ultimi anni diversi fenomeni nati on line sono arrivati sul piccolo schermo, cimentandosi come attori o concorrenti di reality. Adesso una coppia difamosissima tra i più giovani andrà a condurre un programma vero e proprio suChannel: loro sono i MeTe e da stasera alle 20.20 saranno al timone di: dal 20 maggio alle 20.20 suChannel Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia, tengono compagnia a bambini e ragazzini da quattro anni ed il loro canale Youtube vanta circa tre milioni e mezzo di iscritti. Il Team Trote – così chiamano i loro fan – li segue ogni giorno nei loro daily vlog, nei quali mostrano la loro vita, si sfidano e recensiscono vari prodotti, in particolar modo quelli legati al proprio ...

