Decreto sicurezza bis | spunta il Fondo per i rimpatri dei migranti e la confisca delle

Decreto sicurezza-bis - Salvini modifica le norme : arriva il Fondo per i rimpatri e la confisca delle navi che portano più di 100 migranti : Il ministro dell'Interno introduce nuovi articoli che inaspriscono ancor di più le sanzioni contro le Ong e accolgono le obiezioni del M5S

Migranti - nuovo appello Onu : “Italia blocchi Decreto sicurezza bis di Salvini - criminalizza ong” : Gli esperti dell'Onu, a cui ieri sera la Farnesina aveva chiesto chiarimenti, confermano i richiami per il decreto sicurezza bis: "Il diritto alla vita e il principio di non respingimento dovrebbero sempre prevalere sulla legislazione nazionale o su altre misure presumibilmente adottate in nome della sicurezza nazionale".Continua a leggere

Salvini : Decreto sicurezza-bis è pronto : 10.06 "Il decreto sicurezza-bis è pronto, e oggi sarà in Consiglio dei ministri, se ci sono miglioramenti o suggerimenti sono disponibile ad accoglierli, l'importante è fare", ha detto il ministro dell'Interno Salvini stamane su La 7. Sullo sbarco della Sea Watch disposto dalla Procura di Agrigento, Salvini ha ribadito:"Chi agevola gli sbarchi dovrà vedersela con la legge(...).Rispetto ai 10 mila sbarchi dello scorso anno,siamo a quota mille" ...

Salvini contro l'Onu per le critiche al Decreto sicurezza bis : "E' da Scherzi a parte" : Il vice ministro a muso duro: "l'Onu ha come membri la Corea del Nord e la Turchia, regimitotalitari, e viene a fare la morale sui diritti umaniall'Italia..."

Decreto sicurezza bis - Salvini : «Domani sarà in Cdm - Onu da Scherzi a parte» : Matteo Salvini non indietreggia. Anzi. Il Decreto sicurezza bis è «necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile». Lo sottolineano fonti del Viminale ribadendo l'auspicio che...

Decreto sicurezza - Salvini all'ONU : "Si occupi dell'emergenza in Venezuela" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha digerito bene la lettera dell'ONU sulle violazioni dei diritti umani dei migranti che sarebbero contenute nel Decreto sicurezza bis proposto proprio dal leader della Lega. Salvini si è preso qualche ora di tempo per replicare in modo ufficiale e la risposta non si allontana troppo da quel "e allora le foibe?" o "e allora il PD?" che chi è più orientato a destra utilizza spesso per replicare a chi ...

Matteo Salvini risponde all'Onu : "Decreto sicurezza ineccepibile - voi pensate a Turchia - Corea e Venezuela" : L'Onu invita il governo a "ritirare le direttive anti-ong" sottolineando come il Decreto sicurezza Bis voluto da Matteo Salvini "violi i diritti umani". Dopo poche ore, la replica secca del Viminale alla lettera dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni unite. Il riferimento, ironico

Onu - lettera al Governo : "Il Decreto sicurezza bis viola i diritti umani" : "Ci sono fondate ragioni per ritenere che le direttive del Governo italiano" su migranti e Ong costituiscano una grave violazione "delle convenzioni internazionali". Con una lettera di 11 pagine, firmata da Beatriz Balbin dell'Alto Commissariato per i diritti umani, l'Onu ha chiesto all'Italia di ritirare le direttive del Ministero dell'Interno sui salvataggi in mare e di non approvare il Decreto Sicurezza bis proposto da Salvini, con il ...

"Il Decreto sicurezza bis viola i diritti umani" : l'Onu condanna il governo italiano : La lettera giunta nelle stesse ore in cui si consuma il dramma dei migranti a bordo della Sea Watch 3

L’Onu contro il Decreto sicurezza : “Fomenta ostilità e xenofobia” : La stretta sugli sbarchi decisa dal ministero dell’Interno con le direttive del 18 marzo e del 15 aprile, in particolare con l’obiettivo di colpire la nave italiana Mare Jonio (Mediterranea), rappresenta «un tentativo di criminalizzare l’opera di ricerca e soccorso delle Ong nel Mediterraneo» e contribuisce a «intensificare il clima di ostilità e x...

L’Onu richiama l’Italia - Decreto legge sicurezza bis “viola i diritti dei migranti” : L'Alto commissariato dell'Onu per i diritti umani ha scritto una lettera al governo italiano in cui critica le direttive emanate dal ministero dell'Interno per vietare l'accesso delle navi Ong ai porti italiani e chiede di interrompere l'iter del decreto sicurezza bis perche' "viola i diritti dei migranti". Secondo la missiva indirizzata al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi - e trasmessa anche al ministero dell'Interno "la direttiva ...