La GdF sequestra la Sea Watch | i migranti scendono Salvini | chi li ha autorizzati?  

Sea Watch sequestrata dalla GdF : i 47 migranti a bordo potranno scendere : La nave a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa. I militari procederanno alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria. Le autorità italiane avevano consentito il trasbordo e lo sbarco di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata

GdF a bordo Sea Watch : nave sequestrata : 19.08 La Guardia di Finanza sta sequstrando la Sea Watch 3, la nave dell'Ong tedesca ancorata alla fonda a sud del porto di Lampedusa, con 47 migranti a bordo. Le Fiamme Gialle sono salite a bordo per un'attività di polizia giudiziaria finalizzata proprio al sequestro. I militari procederanno alla denuncia dell' equipaggio all' autorità giudiziaria. "La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua a negare lo sbarco da quella nave ...

La Mare Jonio sequestrata dalla GdF dopo l'arrivo a Lampedusa coi suoi 30 migranti : Nuovo braccio di ferro tra Viminale e ong. L'imbarcazione bloccata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Concesso l'attracco per permettere lo sbarco dei naufraghi

Sicilia : GdF sequestra su peschereccio sei tonnellate sigarette contrabbando (2) : (AdnKronos) - Sono cinque le persone arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito del sequestro delle casse di sigarette di contrabbando provenienti dalla Tunisia per oltre 6 tonnellate su un peschereccio. Si tratta dei cinque membri dell'equipaggio, tutti di nazionalità tunisina. L'imbarcazione,

Sicilia : GdF sequestra su peschereccio sei tonnellate sigarette contrabbando : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Oltre sei tonnellate di sigarette di contrabbando provenienti dalla Tunisia sono state sequestrate all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza su un peschereccio davanti alle coste del trapanese. Le sigarette erano provenienti dalla Tunisia. L'operazione è stata eseguita

Mafia - GdF sequestra 40 milioni di beni : 11.50 sequestrati beni per 40 milioni di euro a un imprenditore siciliano ritenuto vicino al clan mafioso Santapaola-Ercolano. L'uomo, che gestisce una ditta siracusana di forniture alimentari agli esercenti, era indagato con altre 29 persone per tentata estorsione con l'aggravante mafiosa. Avrebbe curato gli interessi della famiglia catanese nel territorio di Messina, soprattutto nel ramo del recupero crediti. Tra i beni sequestrati, tre ...

Rifiuti : GdF sequestra discarica Mantova : Mantova, 20 APR - La Guardia di Finanza ha sequestrato 4,6 ettari di terreno adibiti a discarica, un depuratore e 4 mila metri cubi di Rifiuti all'interno dello stabilimento di Mantova di proprietà ...

Sequestrati dalla GdF più di 5 quintali di novellame di sarda - sanzionato il responsabile per 25 mila euro : CROTONE - I finanzieri della Sezione Operativa Navale di Crotone, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, durante un servizio di pattugliamento con autovettura ...

GdF Firenze : sequestrato Cessna in aeroporto Peretola per contrabbando aggravato : Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli " SOT dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze-...

Pavia : GdF sequestra a imprenditore bergamasco ville e immobili per 3 mln : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Pavia ha sequestrato immobili, ville e vigneti per un valore complessivo di circa tre milioni di euro a un imprenditore bergamasco. L'uomo, un cittadino italiano di 55 anni, pregiudicato per associazione per delinquere, traffico di sostanze stup

GdF sequestra 40mila accessori telefonia : FIRENZE, 10 APR - sequestrati dalla guardia di finanza di Firenze più di 40 mila accessori per telefonia e tablet con marchio 'Ce' contraffatto, che erano stoccati in un magazzino in località ...