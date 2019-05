Fiumi e laghi a rischio A Venezia 110 centimetri di acqua

Maltempo - Coldiretti : “La pioggia gonfia laghi e Fiumi - il Po sale di un metro al giorno” : Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare il fiume Po di oltre un metro in un solo giorno per raggiungere un livello idrometrico di -0.48 metri la mattina di domenica a Boretto ma il Maltempo senza tregua ha gonfiato anche i grandi laghi come quello di Como che ha raggiunto un grado di riempimento al 57%, il Maggiore salito all’88% e fino al Garda che a livelli da massimo storico addirittura al 94%. E’ quanto emerge dal monitoraggio della ...

L’arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità : sollievo per Fiumi e laghi - tanta neve sulle montagne : “L’arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le precipitazioni sono state inferiori di 1/3 nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr nel sottolineare che “lungo la Penisola l’area maggiormente penalizzata dalla mancanza di acqua è il Nord-Ovest dove finalmente è arrivata la pioggia. Le intense precipitazioni – sottolinea ...

Siccità - Fiumi e laghi agli sgoccioli : “Grande ‘sete’ nel bacino padano” : “La situazione idrologica del Paese si e’ capovolta nel giro di pochi anni, obbligando a nuove strategie infrastrutturali, iniziando dal Piano nazionale invasi di cui, grazie all’impegno del ministero delle Infrastrutture e di quello delle Politiche agricole e ambientali, stanno arrivando le convenzioni indispensabili all’avvio delle procedure di assegnazione dei primi 30 interventi; analogamente stanno per essere emanate ...

La salute dei Fiumi e laghi italiani : storie di mala gestione e virtuosismo : Siccità, acque inquinate e poco tutelate. fiumi e laghi italiani che non godono di buona salute, minacciati da inquinamento chimico, da uno sfruttamento eccessivo delle attività agricole, e dalla "...