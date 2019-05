Fateli sbarcare | l' appello che sa di campagna elettorale

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Roberto Chifari Fioccano le dichiarazioni e le note di chi, in nome delle persone a bordo della Sea Watch 3, chiede a gran voce lo sbarco a Lampedusa. Qualcuno però ne approfitta: il sospetto è che si facciain vista delle elezioni europee Sul caso Sea Watch adesso scena in campo anche Pietro Bartolo, medico di Lampedusa ma anche candidato al parlamento Europeo nelle liste Pd-Se. "Le 47 persone a bordo della Sea Watch 3 devono scendere a terra", ha detto, "L’ambulatorio di Lampedusa, come sempre, è pronto ad accoglierli e a prestare le prime cure e non c’è una sola ragione per mantenerli ancora a bordo. Papa Francesco ha detto creiamo ponti, apriamo porte. Voglio ricordare al ministro con il rosario che Maria Immacolata era migrante". Unlanciato anche da alcuni deputati del Partito democratico. "Salvini la smetta di faresulla ...

Roberto39823396 : @BoroFatou Quanto gli costerà caro aver giocato con la vita delle persone a quel cacasotto di ministro. Fateli sbarcare ora #stayhuman - g1968c : @Agenzia_Ansa Fateli sbarcare e direttamenti trasferiti in Germania. Successivamente affondare il battello, natural… - Glorinn2802 : @eziomauro @repubblica Fateli sbarcare #RestiamoUmani #nonsiamopesci -