Amici | Veronica Peparini replica al gestaccio di Albanese | ' Ignorante e irriconoscente'

Amici - Giorgio attacca Andreas Muller ma Veronica Peparini interviene : 'Solo cattiverie' : Si sta facendo un gran parlare delle cose poco carine che ha detto Giorgio Albanese su un suo ex collega di Amici: Andreas Muller. Interpellato dai fan sul pensiero che ha su quello che oggi è l'assistente di Veronica Peparini al serale, il ballerino ha fatto sapere che è una persona che non gli piace perché, secondo lui, ha ottenuto grandi risultati saltando qualche passaggio. Oltre alla piccata replica del diretto interessato, anche la ...

Veronica Peparini e Andreas Muller - baci e sguardi tenerissimi prima di Amici 2019 : Amici, Andreas e Veronica sempre più vicini: un rapporto chiacchieratissimo Non si può negare che Veronica Peparini e Andreas Muller siano tra le presunte coppie più amate di Amici di Maria De Filippi. Sottolineiamo presunte perché i due non sono ancora usciti completamente allo scoperto e non hanno ancora voluto parlare di questo rapporto così stretto […] L'articolo Veronica Peparini e Andreas Muller, baci e sguardi tenerissimi prima di ...

Il figlio di Veronica Peparini conquista Amici 2019 : siparietto con la Celentano : Amici 2019, arriva il figlio di Veronica Peparini: Maria De Filippi lo chiama sul palco Nella puntata del Serale di Amici 2019 abbiamo visto esibirsi il figlio di Veronica Peparini! Il bimbo si chiama Daniele e si è esibito insieme a Rafael durante la seconda manche. Nessuno sapeva chi fosse quando ballava, poi Maria De […] L'articolo Il figlio di Veronica Peparini conquista Amici 2019: siparietto con la Celentano proviene da Gossip e Tv.

Veronica Peparini - 'Ecco perché preferisco Jefeo'/ 'Ma Ludovica ad Amici...' : Polemiche attorno alla coreografa di Amici Veronica Peparini che ha voluto raccontare i motivi per cui ha preferito Jefeo

Amici - Veronica Peparini sempre più vicina al suo ex-allievo : Lo scorso sabato 30 marzo, è andato in onda la puntata che ha dato il via alla fase serale di Amici di Maria De Filippi , il talent-show targato Mediaset giunto alla sua diciottesima edizione ...

Amici - gaffe davanti a Maria De Filippi : Veronica Grigolo non si accorge del microfono acceso : Ad Amici di Maria De Filippi è andata in scena una gaffe imbarazzante con protagonista Veronica Peparini. Prima che la De Filippi presentasse Vittorio Grigolo, che intanto aveva annunciato la sua partecipazione, la conduttrice ha ammesso di non conoscere Giuliano Peparini. Leggi anche: Amici, Vittor