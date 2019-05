Zidane | che personalità | “Rivoluzione rosa? Le decisioni le prendo io | sennò lascio!”

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019) “Il messaggio è chiaro, è l’ultima partita e vogliamo salutare i tifosi con una buona partita e una vittoria“. Così Zinedine, allenatore del Real Madrid, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita di campionato con il Real Betis. “E’ stato un anno complicato e stiamo guardando avanti alla prossima stagione, dimostrando ai tifosi che torneremo con entusiasmo per renderli nuovamente orgogliosi della squadra“. “Futuro e rivoluzione? È una mia decisione. Questo è chiaro come l’acqua, io sono l’allenatore e farò sempre ciò che voglio, altrimenti andrò via. Per gli acquisti e questo genere di cose abbiamo persone che lavorano ma lavoriamo anche insieme. Bale? Ci saranno dei cambiamenti, ma non so cosa succederà“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA ...

