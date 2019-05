Salvini lavorasse di più | basta marketing Puntello Di Battista

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) “Suggerisco adi essere meno arrogante e chiedere una mano al presidente Conte, dato che vanta una maggiore credibilità a livello internazionale rispetto a lui”. Alessandro Di, intervistato dal Corriere della Sera, dà una stoccata al leader della Lega: “E’ una questione politica, non personale. Sono un semplice cittadino, lo stipendio alo pago anche io. Vorrei chedi più: menoe più sicurezza sui territori”.Diauspica che il governo duri ancora quattro anni.“Non vedo litigi, ma un Movimento intransigente davanti agli scandali di corruzione che hanno toccato tutti i partiti.pensava che il Movimento, in quanto alleato, tacesse davanti alla corruzione? Siamo legati da un contratto, non siamo complici”. “Questo è un governo - prosegue - che ...

