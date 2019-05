Multe ai genitori dei bambini non vaccinati contro il morbillo

agi

(Di sabato 18 maggio 2019) Ausl Romagna ha notificato a Rimini una quindicina di sanzioni adie adolescenti non in regola con i vaccini per il. Il caso, anticipato dalla stampa locale, riguarda un focolaio che ha portato a circa 40 casi nei mesi scorsi. I provvedimenti seguono le direttive della legge Lorenzin, gli importi di ogni verbale ammontano a un totale di 181 euro. Nelle scorse settimane il sindaco Andrea Gnassi ha firmato un'ordinanza che multa le famiglie 'no-vax' congiornaliere di 50 euro al giorno.

