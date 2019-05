Marquez in pole a Le Mans | Dovizioso quarto | Rossi quinto

MotoGp – Marquez e la frecciatina a Valentino Rossi : “gomme? Io - scelta giusta. 55 pole come lui? Contento a 26 anni” : Marc Marquez si prende la pole position a Le Mans e raggiunge Valentino Rossi a quota 55: lo spagnolo analizza la sua prestazione e si gode il suo record all’età di 26 anni Le complicate condizioni della pista di Le Mans hanno fatto la differenza. La scelta ‘conservativa’ di Marc Marquez di utilizzare le gomme da bagnato è stata premiata con la pole position. Il pilota spagnolo, intervistato nel post qualifiche ai ...

Griglia di partenza MotoGP - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Valentino Rossi 5° dietro Dovizioso - pole di Marquez : Sempre Marc Marquez! Lo spagnolo centra la pole position del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP in una Q2 quanto mai complicata, con la pioggia ad intermittenza che ha sparigliato le carte. Lo spagnolo cade ma risale in moto ed è il più veloce su tre Ducati, Danilo Petrucci, Jack Miller e Andre Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, sesto Franco Morbidelli. Ecco la Griglia di partenza della gara di domani. Griglia DI partenza GP Francia MotoGP ...

VIDEO MotoGP - GP Spagna 2019 : Fabio Quartararo poleman più giovane della storia! Crolla il record di Marquez : 48 giorni: per questa differenza di poco più di un mese e mezzo, Fabio Quartararo toglie un record a Marc Marquez. Il poleman del GP di Spagna di Jerez de la Frontera, è anche il più giovane della storia della classe regina, da quando essa è la MotoGP. Il transalpino infatti ha conquistato la partenza al palo all’età di 20 anni e 14 giorni, mentre il precedente primato apparteneva all’iberico ed era di 20 anni e 62 giorni. IL NUOVO ...

