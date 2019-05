Gf | Erica e Gaetano si baciano

Grande Fratello - Erica perdona Gaetano : baci e coccole dopo le confessioni intime di lui : Risale a meno di una settimana fa la brutta figura che Barbara D'Urso ha fatto fare a Gaetano Arena in diretta: la conduttrice del Grande Fratello, infatti, ha rimproverato davanti a tutti il ragazzo per aver raccontato ai compagni dei particolari intimi della sua 'amicizia' con Erica Piamonte. In questi giorni, però, i due concorrenti hanno chiarito le loro incomprensioni e ieri si sono resi protagonisti di vari momenti di tenerezza davanti ...

Gf Erica e Gaetano : scoppia la passione a tavola - il peggio è passato : Gaetano ed Erica: baci appassionati al Grande Fratello Come si sta evolvendo la storia di Erica e Gaetano del Gf 16 dopo quello che è successo lunedì scorso? La ragazza è imperturbabile: non le ha fatto né caldo né freddo sapere che il suo fidanzato le ha detto delle frasi che hanno fatto insorgere il […] L'articolo Gf Erica e Gaetano: scoppia la passione a tavola, il peggio è passato proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte si consola con Gianmarco Onestini dopo Gaetano? «Dimmi che donna vuoi» : Per Erica Piamonte non deve essere stato facile superare le incomprensioni con Gaetano Arena restando chiusa dentro la casa del Grande Fratello. Il 22enne, con cui era nata una forte passione, ha...

Ecco perché ho raccontato dettagli intimi su Erica! Gaetano Arena si confida con Francesca : Gaetano si confida con la De André sul flirt avuto con la gieffina Erica Piamonte, dicendosi un inguaribile ingenuo. Nella casa del Grande Fratello ha confidato il motivo per cui si era recentemente lasciato andare ad alcune bollenti esternazioni, sul conto della sfera sessuale della coinquilina: "L'ho fatto in modo ironico e ingenuo. Che devo fare?". Adesso vedremo se Arena la spunterà alla prova-televoto, dopo essere stato fortemente ...

Gf - Gaetano chiede perdono a Erica. Il web non gli crede - : Luana Rosato Gaetano Arena, dopo la sfuriata di Barbara d'Urso, ha chiesto perdono a Erica Piamonte, ma il web è insorto contro il concorrente L’ultima diretta del Grande Fratello 16 si è conclusa con un rimprovero molto duro di Barbara d’Urso nei confronti di Gaetano Arena per le rivelazioni intime sul conto di Erica Piamonte. Il giovane, che è entrato nella Casa di Canale 5 definendosi un vero e proprio latin lover, è stato ...

Grande Fratello - dettagli intimi scabrosi. Gaetano ed Erica a letto - D'Urso : "Mi vergogno a mandarlo in onda" : dettagli intimi talmente squallidi da non poter essere mandati in onda al Grande Fratello. E Barbara D'Urso mette alla gogna il responsabile. La relazione tra Gaetano ed Erica sta entrando nel vivo, ma il modello compie un passo falso clamoroso: spiffera ad altri inquilini i segreti delle loro ore d

Hai raccontato dettagli intimi di Erica ! Gaetano Arena fa infuriare la d'Urso : Nella Casa del Grande Fratello 16 Gaetano Arena ed Erica Piamonte hanno avuto un flirt, ma l’aitante gieffino si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare Barbara d’Urso.-- Nonostante l’approccio fisico con la ragazza, Gaetano ha rivelato agli altri concorrenti del GF16 di non provare nulla nei confronti di Erica se non semplice attrazione per la sua estetica. Arena, però, non si è limitato a definire la coinquilina ...

Grande Fratello - Gaetano rivela particolari privati della notte di passione con Erica : All'interno della casa del Grande Fratello 16, a distanza di quasi due mesi dall'inizio del reality show, cominciano a formarsi le prime coppie. In questi ultimi giorni abbiamo visto che il rapporto tra n è diventato sempre più stretto e i due hanno trascorso anche una bollente notte di passione assieme, così com'è stato confermato nei giorni successi dai due diretti interessati. In particolar modo abbiamo visto che Gaetano, parlando con gli ...

Gaetano Arena - d’Urso furiosa : dettagli intimi su Erica impossibili da mandare in onda : Grande Fratello 2019, Barbara d’Urso furiosa con Gaetano Arena Barbara d’Urso questa volta ha perso la pazienza al Grande Fratello 2019, e lo ha fatto per un motivo importante: la conduttrice ha aspettato l’una di notte per redarguire Gaetano Arena a causa delle cose che lui ha raccontato ad alcuni coinquilini sul suo rapporto con […] L'articolo Gaetano Arena, d’Urso furiosa: dettagli intimi su Erica impossibili da ...

Gf Gaetano e Erica - lui dopo il bacio : “Non sono coinvolto” - lei reagisce così : News Grande Fratello, Gaetano e Erica: dopo il bacio è già finita? Gaetano e Erica al Grande Fratello si sono avvicinati molto negli ultimi giorni. Quello che sembrava essere solo un gioco, è diventato realtà. I due infatti hanno sempre scherzato molto e si sono provocati a vicenda, ma in questa settimana c’è stato anche […] L'articolo Gf Gaetano e Erica, lui dopo il bacio: “Non sono coinvolto”, lei reagisce così proviene ...

Grande Fratello - Gaetano fa dietrofront con Erica dopo il bacio : dopo essere apparsa in atteggiamenti molto complici con il coinquilino Gianmarco Onestin i, la biondissima Erica Piamonte del Grande Fratello è tornata al centro del gossip, per via di alcuni presunti ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte e Gaetano Arena sempre più hot sotto le coperte : «Non ce la faccio - sei pazzo» : Atmosfera sempre più incandescente al Grande Fratello. Dopo i primi baci di ieri, la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena sta diventando incontenibile. Se per il...

Grande Fratello - bacio tra Erica e Gaetano ma qualcosa non va. Il grossissimo "problema" : Il Grande Fratello non fa che regalare la nascita di continue, e sempre diverse, coppie, dopo Daniele e Martina e Ambra e Kikò questa è la volta di Erica e Gaetano. Di ufficiale non c'è nulla, tra i due c'è stata attrazione fin dall'inizio ma né lei né lui si erano mai sbilanciati, lei preoccupata d

GF - Erica Piamonte e Gaetano Arena sempre più hot sotto le coperte : Atmosfera sempre più incandescente al . la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena sta diventando incontenibile. Se per il 22enne 'la situazione è tragica', per la ragazza toscana è molto ...