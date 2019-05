Scandalo in Norvegia | la principessa si fidanza col guru del paranormale

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sandra Rondini A 47 anni laMartha Louise disposa uno sciamano new age molto famoso negli Stati Uniti dove ha tra le sue clienti e seguaci diverse star di Hollywood come Gwyneth Paltrow Martha Louise die lo sciamano Durek hanno ufficializzato il loromento tramite Instagram. La notizia è diventata subito virale iperché Durek è noto per essere la guida spirituale di tanti divi hollywoodiani come Gwyneth Paltrow, di cui è grande amico. Dopo la fine del suo primo matrimonio con lo scrittore Ari Behn, durato 14 anni e da cui sono nati tre figli, laMartha Louise, 47 anni, ha annunciato sui social di aver trovato un nuovo amore in Durek che è uno degli sciamani più famosi e apprezati negli Stati Uniti, richiestissimo per i suoi servigi new age da moltissime star che si affidano a lui per ritrovare l’equilibrio perduto. "Quando ...