Questa estate Alphabet attiverà un servizio di consegne a domicilio con i droni a Helsinki

Vacanze in barca? 5 mete alternative per Questa estate : Il calendario inizia a suggerirci che l'estate è ormai alle porte. Ma che, soprattutto, è arrivato il momento di affrontare una questione fondamentale, croce e delizia di ogni italiano intenzionato a concedersi qualche giorno di relax lontano da casa: che cosa organizzare per le Vacanze? La barca potrebbe rivelarsi un'ottima idea per un viaggetto tutt'altro che scontato, per esempio. Lo sottolinea la piattaforma Click&Boat - specializzata ...

Raggi : da Questa estate a Roma arriva ‘spiaggia degli sposi’ : Roma – “Il sogno di un matrimonio in riva al mare? Da quest’estate a Roma e’ possibile! La Citta’ Eterna ha finalmente la sua ‘spiaggia degli sposi’, ovvero una spiaggia del lido di Ostia dedicata alle celebrazioni di matrimoni. È arrivata dalla Regione Lazio l’autorizzazione ad occupare anticipatamente l’area del demanio marittimo per lo svolgimento dei matrimoni e delle unioni civili in ...

Doppiopetto - come si porta Questa primavera-estate : Se un tempo il Doppiopetto veniva indossato generalmente da uomini di una certa età e in ambito lavorativo, ora non è più così. Questo essenzialmente grazie ai nuovi e giovani designer a capo dei principali brand moda, che sono riusciti a svecchiare questo capo iconico presentandolo in passerella in tanti modi diversi. Svariati stili, mixati tra loro (vedi la sfilata Versace SS19, e in particolare i look con il Doppiopetto ...

Manicure multicolore - il trend da provare Questa primavera – estate 2019 : Unghie multicolore: la Manicure primavera-estate 2019 da provareUnghie multicolore: la Manicure primavera-estate 2019 da provareUnghie multicolore: la Manicure primavera-estate 2019 da provareUnghie multicolore: la Manicure primavera-estate 2019 da provareUnghie multicolore: la Manicure primavera-estate 2019 da provareUnghie multicolore: la Manicure primavera-estate 2019 da provareUnghie multicolore: la Manicure primavera-estate 2019 da ...

Pokémon GO Fest 2019 : ecco le date e le location degli eventi di Questa estate : Pokémon GO Fest: ecco date e location del più grande evento live per tutti gli allenatori di Pokémon! Community Day , Zone Safari e tanti altri eventi in ogni parte del mondo: anche il 2019 è ...

Visita di Putin in Italia prevista Questa estate : Vladimir Putin sarà questa estate in Visita in Italia: lo ha detto l'assistente presidenziale Yuri Ushakov, senza fornire possibili date. "Sì, è prevista. In estate, per ora non posso dire il periodo esatto. E' nei piani del presidente", ha detto Ushakov rispondendo a una domanda su una imminente Visita in Italia di Putin. Inizialmente si era parlato del mese di giugno. In attesa dell'ufficializzazione, è considerato probabile l'arrivo del capo ...