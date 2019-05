Pensioni alte 2019 | quali assegni sono esclusi dal taglio

leggioggi

(Di venerdì 17 maggio 2019) Come annunciato in campagna elettorale dal vice premier, Luigi Di Maio, arriva ilalleper l’anno. Il via libera definitivo è giunto direttamente dall’INPS, con la Circolare n. 62 del 6 maggio, la quale recepisce le novità normative introdotte in merito dalla Legge di Bilancio(art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018). La disposizione legislativa stabilisce che i soggetti titolari di un trattamento previdenziale che sfora i 100.000 euro annui lordi, subiscono la decurtazione della pensione per effetto del cd. contributo di solidarietà. Il prelievo, operativo dal 1° gennaio, è progressivo e ha una durata di 5 anni; quindi l’aliquota aumenta all’aumentare del reddito. La nuova misura, che per anni è rimasta in stand-by nei precedenti governi, ha innanzitutto la finalità di ristabilire una questione di equità sociale. Infatti, l’obiettivo è ...

Geppe42lombardi : @70giovanni @GuidoCrosetto 1)è buona educazione non offendere. 2)È quello che ho detto io, cioè si trasferiscono pe… - trimpa48 : RT @caciara83: @GiuseppeConteIT Ma c'è racconti delle pensioni più basse o dei soldi tolti alle no profit? E delle tasse più alte? O dell'a… - simo26110561 : RT @BelpietroTweet: Il ministro dell'Interno ha troppi nemici nell'esecutivo. E per la prima volta i sondaggi lo mostrano in calo: pesano i… -