Multa Trenitalia | nominativo | costo e cosa fare se non è arrivata

Multa Trenitalia 2019 : sanzioni per chi va in treno senza biglietto - ricorso - cosa accade se non viene pagata : Trenitalia è la società di trasporto che collega in modo capillare ( più o meno efficiente ) l’Italia intera. Per viaggiare su uno dei suoi treni è obbligatorio acquistare un biglietto, ma purtroppo non tutti sono attenti osservatori di questa norma. Dal 2019 si prospettano tuttavia dei tempi durissimi per i furbetti, grazie ad un maggiore controllo ed un innalzamento del costo della Multa. Ma quali sono le sanzioni per chi viaggia senza titolo, ...