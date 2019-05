MotoGp – Il buon risultato di Lorenzo nelle Fp2 in Francia non preoccupa Marquez | “è

Andrea Dovizioso MotoGp GP Francia 2019 : “Le sensazioni sono buone ma dobbiamo lavorare per poter vincere” : E’ quinto nella classifica combinata dei tempi Andrea Dovizioso, al termine della prima giornata di prove libere sul tracciato di Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Ducati è in cerca ancora del miglior feeling con la moto e i 308 millesimi di distacco dalla Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales lo dimostrano. La GP19, soprattutto nell’ultimo settore, perde molto rispetto alla M1 e ...

MotoGp - le rivelazioni di Rins : “tante le novità provate a Jerez - abbiamo trovato buone soluzioni” : Il pilota spagnolo ha parlato della prossima gara in Francia, sottolineando la propria soddisfazione per il livello raggiunto dalla Suzuki Grande avvio di stagione per Alex Rins, il pilota spagnolo continua a stupire in sella alla sua Suzuki alzando l’asticella di settimana in settimana. Lapresse Ottenuto il primo successo in Texas, il rider iberico non ha nessuna voglia di fermarsi, continuando a martellare per rimanere nelle prime ...

MotoGp – Vinales positivo in vista di Le Mans : “arrivare 3° a Jerez mi ha dato una buona spinta di fiducia” : Maverick Vinales arriva fiducioso e positivo a Le Mans: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto a Le Mans per il quinto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti non vedono l’ora di tornare in pista dopo il Gp di Spagna ed il seguente giorno di test a Jerez de la Frontera, per battagliare nuovamente in sella alle loro moto. Marquez andrà a caccia di conferme, mentre ...

MotoGp - buone sensazioni per Petrucci a Le Mans : “l’obiettivo è il podio - in Francia mi aspetto un passo avanti” : Il pilota ternano esprime le sue buone sensazioni per il Gp di Le Mans, chiuso l’anno scorso al secondo posto in sella alla Pramac Racing Il Gp di Le Mans rappresenta un appuntamento importante per Danilo Petrucci, che l’anno scorso riuscì a centrare un ottimo secondo posto in sella alla sua Pramac Racing. AFP/LaPresse Un grande biglietto da visita per il ternano che, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Ducati, ha ...

Andrea Dovizioso MotoGp - Test Jerez 2019 : “Oggi ho lavorato su assetti estremi - la nostra base è buona ma non basta” : Anche Andrea Dovizioso e la Ducati hanno preso parte oggi alla giornata di Test riservata alla MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera: il forlivese non ha provato grandi novità, ma si è potuto concentrare su diversi assetti. Dopo il quarto posto di ieri e la vittoria di Marquez, l’italiano non può perdere altro terreno dall’iberico. Così Andrea Dovizioso all’ANSA: “Oggi ho lavorato su assetti estremi e rivedendo la ...

MotoGp Jerez - Rossi : «Buon feeling - sono stato sfortunato» : Jerez - ' Ieri eravamo in difficoltà, ma oggi siamo migliorati molto. In FP3 ero abbastanza forte e abbiamo chiuso bene. Abbiamo avuto un buon feeling con la moto, mi sentivo bene. sono stato ...

MotoGp – Meregalli conosce la chiave per un buon weekend di gara a Jerez : “ecco cosa dobbiamo fare” : Meregalli ottimista e fiducioso in vista del Gp di Jerez de la Frontera: le parole del team director Yamaha alla vigilia del primo round europeo della stagione 2019 di MotoGp Inizia ufficialmente oggi il lungo weekend del Gp di Jerez de la Frontera: i campioni della MotoGp sono pronti per la prima gara europea, valida per il quarto round della stagione 2019. Occhi puntatissimi su Marc Marquez, a caccia del riscatto davanti al suo pubblico ...

MotoGp – Biaggi ammira Valentino Rossi ma riporta i fan con i piedi per terra : “anche l’anno scorso la partenza è stata buona” : Max Biaggi, i complimenti a Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez ad Austin: la sincerità dell’ex centauro romano Il Gp di Austin ha regalato spettacolo puro: la caduta di Marc Marquez ha lasciato tutti senza parole e ha permesso a Rossi e Rins di dare vita ad una lotta appassionante per la vittoria della gara texana. Alla fine a tagliare per primo il traguardo è stato il giovane pilota spagnolo della Suzuki, mentre Valentino ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Buon risultato in Texas» : AUSTIN - Danilo Petrucci è sesto al termine del Gp delle Americhe ad Austin. 'Il sesto posto, al netto delle difficoltà incontrate nei turni di prove, può essere considerato un buon risultato per noi ...

MotoGp Ducati - Dovizioso : «Abbiamo un buon passo gara» : AUSTIN - 'Sapevamo che su questa pista avremmo faticato un po', ma tutto sommato in assetto da gara siamo stati abbastanza competitivi. Nel pomeriggio, in particolare, il nostro passo era buono. Col ...

MotoGp – Meregalli dà fiducia ai tifosi Yamaha : “possiamo lottare per un buon risultato” : Le sensazioni di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Austin: parole positive e fiduciose quelle del team manager Yamaha Il terzo round della stagione 2019 di MotoGp è alle porte: i piloti sono già in viaggio o sono già atterrati in terra americana, per il Gp di Austin, in Texas. Sarà un weekend ricco di emozioni, grazie anche ai tanti eventi organizzati per commemorare Nicky Hayden, scomparso quasi due anni fa. Non mancherà poi di certo ...