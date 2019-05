Milano | 73enne scopre lettere di 30 anni fa tra la moglie e l' amante | tenta il suicidio

Milano - 73enne scopre lettere della moglie con l'amante di 30 anni fa : tenta il suicidio : Un uomo di 73 anni è stato salvato dalle forze dell'ordine mentre stava pianificando il suicidio. Il signore aveva ritrovato delle vecchie lettere risalenti a 30 anni fa, che la moglie aveva scambiato con un suo corteggiatore o amante. La vicenda si è verificata a Milano, più precisamente in zona Lampugnano, quando il signore era alle prese con la sistemazione di alcuni cassetti presenti in casa. È proprio in quegli istanti che è avvenuta la ...