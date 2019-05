Michael Terlizzi | Franco sbotta contro la De André poi bacia Imparato

E' difficile farsi accettare... Michael Terlizzi in lacrime : : Michael Terlizzi ha avuto un momento di sconforto all'interno della casa del Grande Fratello, il giovane non riesce ad accettare il motivo per cui Francesca De Andrè lo ha nominato.Durante un confessionale, mandato in onda nel day-time dedicato al reality, il Terlizzi ha espresso il suo disappunto: "È difficile farsi accettare, succedono queste cose qui e ci sto malissimo".-- Le dinamiche che si creano all'interno della casa stanno mettendo ...

Grande Fratello : Michael Terlizzi in lacrime. Francesca De Andrè : “sei paranoico”. Ecco cosa è accaduto : Nuovo sfogo di Michael Terlizzi al Grande Fratello. Il giovane si lascia nuovamente andare e non riesce a trattenere le lacrime. Il motivo? Questa volta riguarda Francesca De André. Il figlio di Franco, questa... L'articolo Grande Fratello: Michael Terlizzi in lacrime. Francesca De Andrè: “sei paranoico”. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 16 - Francesca De André contro Michael Terlizzi : "Basta fare la vittima - sei un disco rotto" : Scoppia il conflitto nella casa del Grande Fratello 16: protagonisti della contesa Michael Terlizzi e Francesca De André, che si sono scontrati per alcune parole pronunciate dalla donna nell'ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5. Il figlio del pugile Franco è rimasto colpito da un discorso che la coinquilina ha fatto proprio sul suo conto: L’altra volta, quando parlavamo, tu mi hai detto che tutti pensano che io sto ...

Grande Fratello - lite nella notte tra Michael Terlizzi e Francesca De Andrè che poi confida ad Erica : "E ottuso!" : Nuovo scontro nella Casa, Michael chiede chiarimenti a Francesca che esplode: "Ma ti sei bevuto il cervello?"

Grande Fratello 16 - bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini! Ma è solo una prova del GF... (Video) : Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini, due concorrenti del Grande Fratello 16, già al centro di una mezza tonnellata di pettegolezzi a causa di presunte avance che il figlio di Franco Terlizzi avrebbe fatto nei riguardi del Fratello di Luca Onestini ai tempi della loro esperienza di Temptation Island, si sono baciati!Fermi tutti, però, niente è come sembra...prosegui la letturaGrande Fratello 16, bacio tra Michael Terlizzi e Gianmarco ...

Ma una forchettata di ca..i vostri? Gianni Sperti difende Michael Terlizzi : Gianni Sperti punta il dito contro coloro che continuano a sostenere che Michael Terlizzi sia gay e invita a non tornare indietro ai tempi della caccia alle streghe. L’opinionista di Uomini e Donne non è riuscito a rimanere in silenzio davanti alle accuse di alcuni personaggi - più o meno noti - che continuano a sostenere che Michael sia gay : “Stiamo tornando al periodo della caccia alle streghe – ha sbottato Gianni Sperti sui ...

IVA ZANICCHI/ Provoca Michael Terlizzi : 'Giuri sul tuo pisel*o di non essere gay?' : Iva ZANICCHI opinionista al Grande Fratello 16 ha appena fatto una battuta ai danni di Michael Terlizzi: 'Giura sul tuo pise*lo di non essere gay!'.

Michael Terlizzi gay? La verità sulle avance a Gianmarco - al Gf è caos con Edoardo : Michael Terlizzi gay? Il confronto con Edoardo Ercole al Grande Fratello 16 Al Grande Fratello 16 si è tornati a parlare ancora una volta della presunta omosessualità di Michael Terlizzi alla presenza di Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, e di Gianmarco Onestini. Forse non tutti sapete che Edoardo aveva raccontato a Barbara d’Urso di […] L'articolo Michael Terlizzi gay? La verità sulle avance a Gianmarco, al Gf è caos con ...

Grande Fratello - Michael Terlizzi e Onestini : "Perché dormiamo insieme". Soffiata hot : "La scorsa estate..." : Tensione crescente al Grande Fratello. Dopo il duro scontro tra Gianmarco Onestini e Kikò Nalli, è stato Michael Terlizzi a spiegare a Valentina Vignali le regioni del crollo emotivo di Gianmarco. "Io ero amico suo già da prima del GF. Io e lui dormiamo insieme perché lo conosco da tempo, non è come

Gf - Cristian Imparato insiste su Terlizzi e pubblica l'abbraccio tra Michael e Gianmarco - : Luana Rosato Cristian Imparato torna a parlare sui social della presunta omosessualità di Michael Terlizzi e pubblica la foto di un abbraccio del gieffino con l'amico Gianmarco Onestini La presunta omosessualità di Michael Terlizzi ha infuocato il salotto di Domenica Live e spinto il padre Franco a minacciare querele e denunce nei confronti di chi continua a parlare della vita privata del figlio. Durante la trasmissione pomeridiana ...