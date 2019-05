Giudice Riesame | De Vito ha agito barattando suo ruolo

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roma – Marcello Dehail suo, operando in maniera tale da funzionalizzare i propri poteri agli interessi dei privati, mostrando una elevata capacita’ di incidere ed indirizzare gli atti espressione di uffici formalmente diversi dal proprio. Tale situazione e’ senz’altro piu’ evidente in relazione al capo 1 rispetto al quale la mercificazione della funzione e la arrogante dismissione del l’imparzialita’ a favore del gruppo Parnasi si coglie in pieno dalle dichiarazioni della Iorio e della Agnello”. Lo scrivono i giudici del Tribunale delnelle movitazioni con le quali ha confermato il carcere (dove si trova dal 20 marzo scorso) per il presidente (attualmente sospeso) del Consiglio comunale di Roma, per l’avvocato Camillo Mezzacapo, e i domiciliari per l’architetto Fortunato Pititto e il ...

RobertoRedSox : RT @egyzia: Indagine sui Tarocchi falsi. Il Giudice per il riesame prende tempo: “Aspettiamo le carte”. - michelelizzi : RT @egyzia: Indagine sui Tarocchi falsi. Il Giudice per il riesame prende tempo: “Aspettiamo le carte”. - AntonioDelon : RT @egyzia: Indagine sui Tarocchi falsi. Il Giudice per il riesame prende tempo: “Aspettiamo le carte”. -