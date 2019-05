Giornata internazionale contro l’omofobia | la storia di Stefano

Giornata Mondiale della Metrologia : il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale : Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato Internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un Sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI). Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il ...

Neurofibromatosi - il 17 maggio Giornata Internazionale : maggio mese di sensibilizzazione sulle Neurofibromatosi in Italia, come in gran parte del nel mondo, il 17 maggio monumenti blu e verdi.

Giornata internazionale della Luce : da Leonardo agli Uffizi - i laser danno nuova vita alle opere d’arte : Dalla scienza alla cultura, dalla medicina allo sviluppo sostenibile, per arrivare fino all’arte: come ricorda la Giornata Internazionale a essa dedicata dall’UNESCO, sono molti gli ambiti in cui la Luce e le sue tecnologie hanno apportato un contributo fondamentale. Proprio in concomitanza con la Giornata del 16 maggio, l’italiana Quanta System, controllata da El.En. SpA (Borsa Italiana ELN.MI) e leader a livello mondiale nella ricerca e ...

Giornata internazionale dei Musei : l’importanza di visitare uno spazio museale fin dalla più tenera età : Museo di storia naturale di New York, il sole è appena tramontato: uno scheletro di Tyrannosaurus rex si muove all’improvviso, abbandona il proprio piedistallo e va ad abbeverarsi ad una fontanella. È la scena emblematica di ‘Una notte al museo’, film commedia del 2006 che vede tra i suoi protagonisti, tra gli altri, Robin Williams, Ben Stiller, Owen Wilson e il nostro Pierfrancesco Favino. Un film adatto a tutti, grandi e piccoli, in cui ...

La 35ª Giornata di Serie A Tim e la grande boxe internazionale : gli imperdibili appuntamenti del weekend su DAZN : Da non perdere nel weekend su DAZN: Udinese-Inter, Canelo-Jacobs di boxe, Benetton-Munster nei Playoff del Pro14 Un’altra ricca offerta di sport nel weekend targato DAZN. A partire da stasera, la piattaforma di streaming offrirà agli appassionati oltre 40 eventi sportivi, da poter seguire sia live che on demand, tra calcio nazionale e internazionale, sport da combattimento, rugby, sport americani e motori. Calcio: Udinese-Inter, il ...

Anche a Savona si celera la Giornata internazionale delle ostetriche : Il 4 maggio a Savona in Piazza Sisto IV, dalle 16 alle 18, le ostetriche invitano tutte le donne, le coppie con i loro bambini e l'intera popolazione locale a festeggiare insieme questa giornata. ...

POTENZA : Giornata internazionale del lavoro e della cultura : ...50 Michela Addis, Ordinario di economia e gestione delle imprese, Università di Roma Tre "cultura. Le nuove sfide per il lavoro" 16:10 Gertruda Uscinska, Presidente ZUS, Polonia "Il lavoro ...

Domenica 28 Giornata internazionale della danza sulle punte a Zoomarine : Roma, 26 apr. (Labitalia) - Zoomarine, il più grande parco marino italiano, festeggia la Giornata [...]

Giornata internazionale del Libro - il 2019 è l’anno dei Centennials : come farli leggere di più? : Ogni 23 aprile si celebra la Giornata internazionale del Libro: una data importante, per riscoprire il valore culturale e intellettuale dei libri, anche e soprattutto per i ragazzi. È infatti a loro che la maggior parte delle iniziative pensate per questa Giornata sono rivolte: come coinvolgere i Centennials, ovvero quelli nati con internet a portata di smartphone, ad appassionarsi alla lettura?Continua a leggere

La Giornata internazionale della Terra : Dopo gli eventi in occasione del World Earth Day del 22 aprile, il villaggio porta in città spettacoli, talk show, appuntamenti pensati per discutere di temi come ambiente, Agenda 2030, shopping ...

Google Arts & Culture espande la lista dei siti storici in 3D in occasione della Giornata internazionale dei Monumenti : La lista dei siti storici esplorabili in 3D su Google Arts & Culture si espande ulteriormente in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti. L'articolo Google Arts & Culture espande la lista dei siti storici in 3D in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti proviene da TuttoAndroid.

Giornata internazionale della Terra : cosa fare e cosa non fare per proteggere il pianeta : Da quasi 50 anni, il 22 aprile in tutto il mondo si celebra la Giornata della Terra, un momento per riflettere su temi importanti come la protezione dell’ambiente e la salvaguardia di ogni forma di vita e delle risorse naturali. Nel 2019, la ricorrenza coincide con Pasquetta, una Giornata che, da tradizione, viene trascorsa all’aria aperta, magari facendo un pic nic sul prato, una passeggiata al mare o una gita fuori porta. “Mi fa piacere che ...

Oggi è la Giornata internazionale del volo umano nello spazio : Oggi, 12 aprile 2019, si celebra la Giornata internazionale del volo umano nello spazio, in ricordo dell’impresa di Jurij Gagarin, che il 12 aprile 1961 diventava il primo uomo a raggiungere l’orbita e ad osservare la Terra da un punto di vista ancora sconosciuto. “Vedo la Terra circondata da foschia. Mi sento bene. Com’è bello“: queste le parole di Gagarin, a bordo della capsula Vostok. Cinquantotto anni fa ...

Giornata internazionale delle Foreste : Grazie ad AIAB 18.000 alberi in più in Italia : 18.000 nuove piante di Ginepro Fenicio fruttiferi e altre specie forestali autoctone messe a dimora tra la Calabria e il Friuli Venezia Giulia. Non sono numeri da poco quelli che AIAB porta come contributo al territorio Italiano per contribuire a mitigare l’effetto serra, a preservare la biodiversità e a celebrare le Foreste, proprio nella loro Giornata Internazionale. L’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica è, infatti, l’unico ...