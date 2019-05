Abusi, don Marino condannato a 4 anni. Aperto un fascicolo anche per violenza sessuale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Confermata in appello la condanna per il prete accusato di aver abusato per quattrodi una ragazzina minorenne della sua parrocchia, a Portocannone. Donè statoa 4e 10 mesi di reclusione. Inoltre la Procura di Larino ha riilprocessuale precedentemente archiviato, relativo al periodo dai 14 ai 16, persu minore.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...