7 tipi di simulatori militari visti a Itec 2019

(Di venerdì 17 maggio 2019) Stoccolma – Già il nome del festival è più che sufficiente per capire cosa aspettarsi:infatti un acronimo, in inglese, che sta per Forum internazionale per la simulazione militare e civile, l’addestramento e la formazione. Per Wired abbiamo fatto un tour tra le diverse proposte dipresentate, siasia civili, e abbiamo raccolto in questa selezione alcune tra le demo più curiose. I motivi per cui realtà aumentata e realtà virtuale sono ormai diventate protagoniste nel panorama delle protezioni civili e delle forze armate sono molteplici, a cominciare della possibilità di addestrare il personale in modo sicuro ed economico, risparmiando denaro e attrezzature e riducendo i rischi per le persone. Ma non solo: un ambiente simulato si rivela ottimo anche per insegnare a seguire le procedure in condizioni critiche, per gestire gli impree per ...

