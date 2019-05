Sondaggio | i dati di YouGov sul futuro dell' Ue | la metà degli europei pensa che crollerà

La Lega perde 6 punti - i 5 Stelle recuperano : +2 - 9% Tutti i dati del Sondaggio : Il Carroccio si assesta al 30,9 per cento di consensi, 6 punti in più degli alleati di governo. Sale anche il Pd: quasi 2 punti in più rispetto ad aprile

Olimpiadi Invernali 2026 : l’83% degli italiani vuole i Giochi a Milano e Cortina d’Ampezzo! I dati del Sondaggio di gradimento CIO : In questi giorni i commissari del CIO sono in Italia per valutare le varie sedi di gara in cui potrebbero svolgersi le Olimpiadi Invernali 2026, il nostro Paese è in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi e spera di poter riportare a casa i Giochi a venti anni di distanza dall’esperienza di Torino 2006. Siamo in corsa con Milano e Cortina d’Ampezzo, pronte ad affrontare Stoccolma in un testa a testa vibrante: nelle ultime ore ...