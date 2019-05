Mps | chiesti 8 anni per Mussari E confisca 440 milioni a Nomura e Deutsche Bank

Mps - al processo derivati chiesti 8 anni per Mussari. Maxi confische per Deutsche e Nomura : La procura di Milano chiede la condanna di 11 su 13 imputati al processo Mps sulle operazioni Santorini e Alexandria. Per le due banche chiede la confisca per le banche estere Deutsche Bank e Santorini, che le avevano realizzate tra il 2008 e il 2011

