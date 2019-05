Matchmaking di The Division 2 disabilitato? Le motivazioni ufficiali dagli sviluppatori

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Il Title Update 3 di The2 è stato reso disponibile nel corso degli ultimi giorni, e con esso tante le feature che hanno preso posto tra quelle disponibili all'interno del gioco. Ubisoft non ha voluto lasciare nulla al caso in vista dell'esordio del raid a lungo atteso dalla community, Operation Dark Hours, e ovviamente elevate erano le aspettative della fanbase, che da ormai una manciata di mesi si preparavano adeguatamente (sotto il profilo dell'armamentario del proprio alter ego digitale) per affrontare al meglio delle proprie possibilità la sfida proposta.Una delle cose che ha però spiazzato considerevolmente l'utenza di The2 è stata senza ombra di dubbio l'assenza delrelazionato al raid in questione. Non una casualità, stando a quanto riportato da Segmentnext, ma una precisa scelta di Ubisoft e Massive Entertainment che hanno ...

infoitscienza : The Division 2: il primo raid non avrà matchmaking - MichaelVannucch : @Alex_Gnn @UbiMassive Raid senza matchmaking?? Avete ucciso the division 2 per il 90 percento dei giocatori, gioca… - FPSREPORTER : The Division 2: il primo raid non avrà matchmaking -