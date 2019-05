Lo spritzgate è una buona scusa per tirarsi su le braghe

termometropolitico

(Di giovedì 16 maggio 2019) Loè unapersu leUn’americana scrive che l’Aperol spritz non è un granché come cocktail. Apriti cielo.La folla insorge, tutti i giornalisti e gli opinionisti hanno tutti qualcosa da dire. “Che si mangino la pasta col ketchup”, risponde la suburra. Non è nemmeno possibile dire se il cocktail sia effettivamente buono o meno, dato che da un lato ognuno ha i suoi gusti, dall’altro ci sarà sempre qualcuno che vuol fare il kontrokorrente. L’Aperol spritz è un cocktail che ti droga con lo zucchero, così da costringerti a compensare mangiando patatine che ti drogano di sale, così da farti venire sete che ti fa ordinare un altro spritz. Ma è un cocktail veneziano! Sono nato e cresciuto a Venezia e fino al 2000 se entravo in un bacaro chiedendo “maestro, el me fa un spris?” mi arrivava un bicchiere da birra piccola con dentro Select, vino bianco ...

Niebbo : Finito di lavorare? Allora prima di aperitivare leggete questo. -