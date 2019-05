Le Europee nel Regno Unito come un secondo referendum

huffingtonpost

(Di giovedì 16 maggio 2019) A week is a lifetime in politics. In UK si dice che nella politica, una settimana sia una vita. Di settimane ne sono passate sette dal 23 marzo 2019, quando centinaia di migliaia di persone si sono riversate sulle strade di Londra per manifestare contro la Brexit.Milioni di persone hanno firmato petizioni per un. Ma quello slancio di speranza per poter cambiare direzione sembra essere svanito. O per meglio dire, sperperato da rappresentanti politici che non sono riusciti a creare un vero fronte contro i sostenitori della Brexit.Giovedi 23 maggio i britannici voteranno per le, elezioni che probabilmente saranno ricordatele più surreali della storia di questo paese. Tecnicamente si vota per un Parlamento che si era già deciso di abbandonare, e la cui soglia i nuovi europarlamentari britannici probabilmente non varcheranno mai. Il governo ha ...

Marcozanni86 : ?? ATTENZIONE! ?? Nel video vi spiego come votare per le Elezioni Europee del 26 maggio! Un' attenzioni fondamentale… - nzingaretti : Un grande abbraccio a @GeriBallo, candidata del @pdnetwork alle europee, minacciata e insultata solo perché di orig… - civcatt : #PapaFrancesco dal 31 maggio al 2 giugno 2019 sarà in #Romania. La nostra scheda su un Paese che si sta preparando… -