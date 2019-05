Incontro ravvicinato di New Horizons con Ultima Thule | pubblicati i dettagli del flyby

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) La sonda Newdella NASA ha incontrato un “fossile” del Sistema Solare nel giorno di Capodanno 2019, noto come “2014 MU69“: l’oggetto si trova nella fascia di Kuiper, ai confini del nostro sistema planetario, a 64 miliardi di km dalla Terra, ed è rimasto incontaminato da 4,5 miliardi di anni. Solo ora sono statidel, sulla rivista Science: il corpo celeste più lontano mai esplorato dall’uomo avrebbe un’orbita stabile, è lungo circa 32 km e largo 16, e con una forma bilobata e appiattita. Gli esperti della NASA ipotizzano chesia nato dalla collisione tra due corpi celesti. Dopo avere visitato Plutone nel 2015, Newha proseguito il suo viaggio verso la fascia di Kuiper, una regione del sistema solare che si estende dall’orbita di Nettuno fino a 50 unità astronomiche dal ...

