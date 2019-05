Bonus bebè 2019 | aumentano gli sconti per latte e pannolini Le detrazioni

Decreto Crescita : aumenta il Bonus bebè e si detrae la spesa per pannolini e latte : Il bonus bebè sale da 960 a 1320 euro all’anno, erogati in rate mensili, per il primo anno di vita del bambino. Inoltre, le spese per l’acquisto di pannolini e di latte in polvere possono essere detratte. Sono queste le novità proposte dai due emendamenti del governo al Decreto Crescita: le ha annunciate il leghista Lorenzo Fontana, ministro per la Famiglia e le Disabilità. Viene introdotta, come si legge nella relazione che illustra la proposta ...

Decreto Crescita - aumenta il Bonus bebè e arrivano gli sconti su latte e pannolini : Tra i pochi temi che mettono d'accordo le due forze al governo, Lega e Movimento 5 Stelle, c'è quello del contrasto al calo demografico in Italia. Una delle soluzioni ipotizzate è quella di dare incentivi alle famiglie che decidono di espandersi e mettere al mondo dei figli e i due emendamenti presentati al Decreto Crescita vanno proprio in quel senso.A presentarli è stato il leghista Lorenzo Fontana, Ministro per la famiglia e le disabilità, ...

Bonus bebè potenziato e sconti per i pannolini : gli emendamenti del governo nel dl Crescita : Bonus bebè rafforzato con un importo che passerà da 80 a 110 euro mensili, che salgono a 132 euro nel caso dei figli successivi al primo, mentre resterà pari, rispettivamente, a 160 e a 192 euro mensili per i nuclei familiari con valore Isee fino a 7.000 euro annui. Lo prevede uno degli emendamenti al dl crescita contenuti nel pacchetto di modifich...

Bonus bebè più generoso e detrazioni per l’acquisto dei pannolini : le nuove misure per la famiglia : Due emendamenti al decreto crescita presentati dal ministro Lorenzo Fontana introducono novità riguardanti il cosiddetto pacchetto famiglia. Le modifiche interessano il Bonus bebè - che verrà aumentato da 80 a 110 euro mensili - ma anche le detrazioni fiscali per l'acquisto di pannolini e di confezioni di latte per i bambini.

Bonus bebè e sconti su latte e pannolini : il governo punta sulle famiglie (ma dimentica le donne) : Presentati due emendamenti al dl Crescita per aiutare chi fa figli. Ma la Camera boccia la riduzione dell'Iva sugli...

Bonus bebè da 80 a 110 euro e sconti su latte e pannolini : emendamento governo al dl Crescita : Bonus bebè ampliato per il ceto medio e sconti su latte e pannolini. Verrà potenziato da 80 a 110 euro e ampliato ai redditi Isee fino a 35mila euro il Bonus bebè per...

Nel decreto crescita arriva il Bonus famiglia : Bonus bebé più ampio e sconti su latte e pannolini : bonus bebè che passa da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati e detrazione al 19% delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, fino a un tetto di 1.800 euro. Sono le norme leghiste proposte negli emendamenti presentati al decreto crescita dal ministro Fontana che utilizzano per le coperture i risparmi del reddito di cittadinanza (51 milioni nel 2019, 315 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per ...

Bonus bebè potenziato e sconti per latte e pannolini : emendamento del governo nel decreto Crescita : Il ministro Fontana sposa la linea del vicepremier Di Maio e chiede che nel disegno di legge per la Crescita ci siano anche incentivi per chi fa figli

Bonus bebè 2019 Inps : requisiti - importo e a chi spetta : Bonus bebè 2019 Inps: requisiti, importo e a chi spetta A chi spetta il Bonus bebè 2019 Sarà possibile richiedere il Bonus bebè nel 2019? Quali le modalità di erogazione previste? La proroga della prestazione sociale fino al 2021 a favore dei neo-genitori è contenuta in un disegno di legge targato 5 stelle: prima firmataria del Ddl sulle semplificazioni fiscali la deputata Carla Ruocco. Dunque, innanzitutto pare scongiurata la possibilità di ...

