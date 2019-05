Ricostituzione display Samsung Galaxy Note 10 | le ultime novità

optimaitalia

(Di martedì 14 maggio 2019) Dopo avervi parlato della batteria, della fotocamera e del tipo di memoria che equipaggerà il10, è arrivato il momento di concentrarci sul, o per meglio sulla struttura che lo contraddistinguerà. Grazie al passaggio del phablet su un noto benchmark, siamo arrivati a carpire alcune informazioni relative allo schermo, a cui sarà apportata una risoluzione di 1440 x 3040 pixel con un fattore di forma di 19:9 (proporzione che sappiamo essere stata introdotta con iS10 per via del ricollocamento della fotocamera frontale, contenuta in un apposito foro sul).I modelli in programma saranno quattro: due standard conda 6.28 pollici, di cui una 5G, e due Pro con schermo da 6.75 pollici, di cui una, anche in questo caso, compatibile con la rete 5G di ultima generazione. In particolare, il benchmark HTML5test si riferisce al...

OptiMagazine : Ricostituzione display #SamsungGalaxyNote10, le ultime novità -