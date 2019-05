Food | alla Milano week oltre 120mila partecipanti in 7 giorni

Milano. Alla Fiera di Rho al via Seeds Chips - The Global Food Innovation Summit : l'agriFood nel mondo vale 7 - 8 trilioni di dollari : ... sviluppo urbano, energia, salute, che insieme rappresentano il 60% dell'economia mondiale. La prima giornata del Summit ha visto anche la presentazione ufficiale di HOM Humans of Mediterranean, la ...

Food City - il trionfo del cibo. Parte la settimana dedicata alla cultura alimentare : Per donare fino al 5 maggio si può Partecipare a #piugiochiamopiudoniamo in occasione di Expo per lo Sport quando l'Arena Civica si trasformerà in un parco giochi dello sport dove i ragazzi dai 4 ai ...

Pane - Olio e Fantasia : Food Network insegna a usare il pane - dal forno alla cucina : In principio fu Gabriele Bonci, che ha sdoganato il racconto del pane in tv, peraltro in prima serata, con Pizza Hero - La sfida dei forni. Ora Food Network si inserisce nel filone 'pane' con pane, Olio e Fantasia, in onda da domenica 28 aprile alle 14.45 sul canale 33 del DTT. Il programma, prodotto da Dubai per Discovery Italia, fa del pane sì un protagonista da celebrare, ma soprattutto un ingrediente da usare al meglio in ricette e ...

La nutraceutica del Food parte dalla pizza della salute al Goji Italiano : Si è tenuto il “1° Corso per pizzaioli della salute – 2019” presso “La Villa Academy” a Cittanova (RC), la