Anastasio | Traggo ispirazione per le mia canzoni quando sono sul wc

ilgiornale

(Di martedì 14 maggio 2019) Andrea Conti Il cantautore rapper ha appena festeggiato il 22esimo compleanno e attraverso le stories di Instagram ha svelato importanti novità sul suo prossimo album. Tra le curiosità anche dove nasce la suaper i bran Il vincitore di X Factor,, raccoglie i frutti del successo de La Fine del Mondo Tour sold out ovunque, la partecipazione sul palco del Concertone del Primo Maggio, inoltre si prepara per la sessione estiva del Tour che partirà a luglio e lo vedrà protagonista anche al Festival dei ragazzi Giffoni il 19 luglio. Dopo aver trionfato al talent show targato Sky Uno, l’artista ha scelto di fare un percorso a piccoli passi. Prima la pubblicazione dell’Ep “La fine del mondo”, pubblicato dopo la vittoria, e poi una piccola partecipazione in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Correre”, al termine del monologo del ...