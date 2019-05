A rischio infiltrazioni mafiose | ditta interdetta dalla ricostruzione del ponte Morandi

Salvini : in Italia non si sbarca - rischio infiltrazioni terroristiche nei barconi : Roma – “Salviamo le vite ed evitiamo cosi’ problemi e reati in Italia, ma si aggiunge il problema dei terroristi islamici nelle carceri libiche”. Cosi’ “il rischio di infiltrazioni terroristiche nei barconi e’ una certezza. Quindi ribadisco in Italia non si sbarca”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a Radio Anch’io su Radio Rai1. Poi ricorda che ...