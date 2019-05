Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019 | nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa

Huawei P Smart Z : prezzo - uscita in italia e scheda tecnica Ufficiale : Huawei P Smart Z: prezzo, uscita in italia e scheda tecnica ufficiale Inizia la controffensiva di Huawei in risposta a tutti gli Smartphone che si sono susseguiti in queste ultime settimane. La casa era rimasta a guardare dopo aver lanciato il gioiellino P30, ora però risponde ai competitors con P Smart Z, uno Smartphone di media gamma che non si pone grandissimi obiettivi a parte uno solo, quello di riprendere parte dell’utenza che ...

Ufficiale adesso il Huawei P Smart Z : il pop-up frontale fa tendenza : adesso è Ufficiale il Huawei P Smart Z, il primo device del brand cinese ad essere dotato di una pratica fotocamera frontale a scorrimento, inserita in un apposito pop-up. Soltanto qualche giorno fa Amazon ne aveva svelato in anticipo le specifiche tecniche, cancellando poi subito dopo la pagina di destinazione. Sono state confermate le caratteristiche previste dai vari leak nelle scorse settimane, a partire dallo schermo LCD TFT da 6.59 pollici ...

Si scaldano i motori per EMUI 9.1 su Huawei P20 Lite : download manuale utente in italiano dal sito Ufficiale : Incredibile ma vero: per quanto il programma beta EMUI 9.1 su Huawei P20 Lite non stia procedendo proprio a gonfie vele con l'annuncio di un ritardo per il suo rilascio addirittura nel mese di luglio, non serve affatto farsi prendere dal pessimismo sulla questione aggiornamento. Anzi oggi, con grande stupore, abbiamo appreso che sul sito del produttore, in particolar modo quello della divisione italiana, ci sono già dei riferimenti alla prossima ...

Huawei P Smart Z è Ufficiale e già prenotabile in Italia : fotocamera pop-up a meno di 300 euro : Huawei P Smart Z è ufficiale ed è già disponibile in Italia in prenotazione su Amazon: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, colorazioni, prezzo e data di uscita del nuovo Smartphone di fascia media, il primo della casa con fotocamera a scomparsa. L'articolo Huawei P Smart Z è ufficiale e già prenotabile in Italia: fotocamera pop-up a meno di 300 euro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Y5 2019 è Ufficiale in Europa : affascina per il retro in eco-pelle - meno per le specifiche : Niente più aloni o impronte sul posteriore, niente più superfici scivolose che costringono a dotarsi di cover L'articolo Huawei Y5 2019 è ufficiale in Europa: affascina per il retro in eco-pelle, meno per le specifiche proviene da TuttoAndroid.

Tempi brevi persino per Huawei P20 Lite TIM con l’aggiornamento EMUI 9 : ora è Ufficiale : Non sono per nulla scontate le notizie che abbiamo raccolto in queste ore per Huawei P20 Lite TIM, in riferimento ai tanti utenti che sperano di toccare con mano l'aggiornamento Android Pie ed EMUI 9 in Tempi brevi. Come vi abbiamo riportato la scorsa settimana sulle nostre pagine, per i modelli no brand l'appuntamento è previsto tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno. Appena è stato reso noto il tweet in questione, in tanti tra gli ...

Ricarica wireless anche su Huawei P30 a questo prezzo : quanto costa la cover Ufficiale : Il Huawei P30 ha una marcia in più. Benché il suo hardware di base non gli consenta di garantire la Ricarica wireless, una speciale cover ufficiale abilita la funzione come già comunicato dai vertici dell'azienda. Ora di questo speciale accessorio si conosce qualche dettaglio in più, compreso il prezzo (tutto sommato neanche troppo elevato). Mentre il Huawei P30 Pro ha la Ricarica wireless "di serie", proprio sul corrispettivo standard del ...

Occasione unica per avere Huawei P30 e P30 Pro in regalo - il concorso Tre Ufficiale dal 15 aprile : I Huawei P30 e P30 Pro sono sulla bocca di tutti come oggetto del desiderio hi-tech del momento. Il lancio dei due top di gamma a fine marzo ha spinto l'operatore Tre Italia a lanciare un nuovo concorso che propone la vincita di una coppia di nuove ammiraglie del produttore asiatico. L'iniziativa già nota come il nome "Ciak si gioca" è stata già attivata nel recente passato per altri top di gamma del calibro dei Samsung Galaxy S10 ma ora si ...

Un mesetto prima Android Pie ed EMUI 9 per Huawei P20 Lite : tweet Ufficiale positivo : Ci sono tutto sommato buone notizie per i tanti utenti che qui in Italia sono in possesso di un Huawei P20 Lite e che, allo stesso tempo, sono in attesa di mettere le mani sull'aggiornamento Android Pie con EMUI 9. A dirla tutta, alcune indicazioni positive sulle tempistiche di rilascio del pacchetto software erano emerse già nei giorni scorsi, con l'annuncio dell'avvio del programma beta anche per gli utenti italiani. Tuttavia, c'è da ...

Esordio Ufficiale per EMUI 9 su Huawei P20 Lite con la beta : changelog e news per l’Italia : Spuntano alcune informazioni davvero interessanti oggi 11 aprile per i tantissimi utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite. Pochi giorni fa, sulle nostre pagine, vi abbiamo parlato dell'apertura ufficiale per il programma beta incentrato su EMUI 9 anche qui in Italia, ma a quanto pare la sperimentazione dell'aggiornamento che a stretto giro consentirà di provare pubblicamente Android Pie sul device ha già fatto ...

Huawei Mate X Ufficiale in Italia : prezzo e come ordinarlo in anticipo : Huawei Mate X ufficiale in Italia: prezzo e come ordinarlo in anticipo Il colosso cinese aveva presentato il suo smartphone pieghevole in occasione dell’ultimo Forum della tecnologia di Barcellona. Ora, dopo tanta attesa, Huawei Mate X sembra – quasi – pronto a sbarcare sul mercato europeo. Huawei Mate X: l’arrivo sul mercato cinese Meno di un mese fa il vicepresidente di Huawei Li Xiaolong ha ricevuto la certificazione ...

Huawei Mate X appare sullo store Ufficiale e sarà in vendita da giugno : Huawei Mate X è stato inserito tra i vari prodotti elencati sullo store online ufficiale e, stando a quanto si apprende, sarà in vendita a partire dal mese di giugno L'articolo Huawei Mate X appare sullo store ufficiale e sarà in vendita da giugno proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 Lite è Ufficiale con una tripla fotocamera e display da 6 - 15 pollici : A Parigi, spazio anche per Huawei P30 Lite, il best buy del terzetto della nuova serie P che ha dalla sua un rapporto qualità prezzo elevato e chicche interessanti come una tripla fotocamera posteriore e un bel display dalle dimensioni tutto sommato giuste. L'articolo Huawei P30 Lite è ufficiale con una tripla fotocamera e display da 6,15 pollici proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale anche Huawei P30 Lite : potenza e prezzo piccolo : Per quanti si stavano chiedendo che fine avesse fatto il Huawei P30 Lite, c'è da dire che, seppur in sordina, il device è stato ufficializzato da qualche ora. Si tratta del solito dispositivo da combattimento, cui sono state aggiunte ben tre fotocamere, e che può confondersi con il resto dell'armamentario proposto da Huawei e Honor. Il display è un IPS da 6.15 pollici con risoluzione FullHD+ in formato 19,5:9 ed un piccolo notch a forma di 'U'. ...