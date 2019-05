Salvini contro i Tg | Mentana risponde da La7 | «Le sue critiche ci fanno un baffo» – Video

Mentana contro Salvini : “le tue critiche ci fanno un baffo” : Dura replica di Enrico Mentana a Matteo Salvini: durante un comizio a Legnano aveva sostenuto che Tg1, Tg5 e telegiornale del La7 dicono “fesserie”. Un inizio settimana col botto per chi ieri sera si è sintonizzato su La7 per il solito appuntamento con il tg di Enrico Mentana. Il direttore si è scagliato contro Matteo Salvini: dopo scrittori e conduttori sembra aver scelto un nuovo obiettivo: i telegiornali. Peccato che per lo ...

Di Maio a Salvini : «Troppa tensione sociale». La replica : «Uniche minacce contro di me» : Una «tensione sociale palpabile» che surriscalda le piazze e fa emergere gli opposti estremismi «come non succedeva da anni». La denuncia è firmata da Luigi Di Maio e...

Di Maio a Salvini : «Troppa tensione sociale». La replica : «Uniche minacce contro di me» : Una «tensione sociale palpabile» che surriscalda le piazze e fa emergere gli opposti estremismi «come non succedeva da anni». La denuncia è firmata da Luigi Di Maio e...

Salvini si scaglia contro i tg : 'Dicono fesserie di cui non interessa niente a nessuno' : E' un Matteo Salvini che, dal palco di Legnano, si lancia in un comizio che racchiude i soliti temi, ma aggiunge novità a quelle che sono le argomentazioni che maggiormente lo hanno contraddistinto negli ultimi tempi. Il leader della Lega, infatti, ha manifestato in maniera polemica il proprio dissenso rispetto a quello che sarebbe il modo di trattare alcune notizie da parte di alcuni tra i maggiori telegiornali a livello nazionale. Sotto la ...

Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : "Tensione sociale palpabile. Do un consiglio alla Lega". Altro siluro : Usare la piazza contro Matteo Salvini. Anche il leader grillino Luigi Di Maio, che del leghista dovrebbe essere alleato di governo, ci casca. E anzi viene il sospetto che non attendesse Altro pretesto per attaccare il ministro degli Interni a due settimane dalle elezioni europee. "Vedo e sento molto

Cannabis - Mantero contro Salvini : ''Butta fumo negli occhi per distrarre dal caso Siri e dai suoi fallimenti'' : L'intervista a Today con il senatore M5s autore della proposta sulla legalizzazione della Cannabis: ''Fa confusione tra...

Lega ancora contro il Tg1 - Salvini dal palco di Legnano : “Dice fesserie che non interessano a nessuno - come Tg5 e TgLa7” : “Vi sfido: fate un esperimento, andate a guardare stasera i telegiornali,Tg1, Tg5 o La7. Non affronteranno nessuno degli argomenti dei quali stiamo parlando qui in piazza, ma parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno”. Lo ha detto a Legnago Matteo Salvini in un comizio. Il vicepremier è tornato quindi ad attaccare il tg1, già bersaglio dei leghisti nei mesi scorsi, a cui ora si aggiunge anche il telegiornale ...

Secondo la legge lo striscione contro Salvini non andava rimosso : I recenti episodi che hanno portato la Polizia a intervenire per rimuovere manifestazioni di dissenso verbale nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, hanno riportato alla ribalta il dibattito sui limiti alla manifestazione del pensiero esercitata in contrapposizione al contemporaneo

Frankie Hi-nrg - sesso e deliri contro Matteo Salvini : "Cretino - adesso vieti le seghe?" : Ci mancava Frankie Hi-nrg. Anche il rapper, infatti, si conforma al coro di chi, per hobby o convinzione, insulta Matteo Salvini. L'occasione la offre la battaglia del ministro dell'Interno contro i cannabis shop: il leghista invoca infatti una stretta contro i negozi che vendono la cosiddetta erba

Il caso dello striscione contro Salvini rimosso dai vigili del fuoco a Brembate : “Non sei il benvenuto”. A Brembate, in provincia di Bergamo, i vigili del fuoco hanno rimosso uno striscione, esposto in un'abitazione privata, contro il vicepremier Matteo Salvini impegnato, questa mattina, in un mini tour elettorale nel territorio lombardo. Calogero Turturici, da pochi giorni nuovo comandante dei pompieri di Bergamo, ha raccontato all'Agi come la richiesta “fosse arrivata da un funzionario della Questura, responsabile del ...

L’ordine di rimuovere lo striscione contro Salvini è arrivato “da molto in alto” - dice un sindacalista : Lo ha detto un dirigente USB parlando dei pompieri intervenuti con una gru per togliere lo striscione esposto durante un comizio del ministro dell'Interno

Striscione contro Salvini - il sindacato dei vigili del fuoco scrive al prefetto : "Ordine arrivato da molto in alto" : Ma il comandante dei vigili del fuoco di Bergamo spiega: "Intervento tecnico deciso dalla questura"

Brembate - striscione contro Salvini su balcone di una signora : rimosso da Vigili del Fuoco : Il Vicepremier Matteo Salvini in questi giorni si trova nel Bergamasco per la campagna elettorale. Durante la sua presenza a Brembate, sul balcone privato di una signora è stato affisso uno striscione con scritto: "Non sei il benvenuto". Come avvenuto pochi giorni fa a Salerno, anche qui sono intervenute le autorità per farlo rimuovere (stavolta però sono stati i Vigili del Fuoco e non la Polizia). Immediate si sono alzate le proteste del ...

"Non sei il benvenuto". Rimosso dai Vigili del Fuoco lo striscione contro Salvini a Brembate : Uno striscione con la scritta “Non sei il benvenuto” è stato affisso sulle finestre di una casa privata ed è stato successivamente Rimosso dai Vigili del Fuoco a Brembate (Bergamo), dove è giunto in visita il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Le foto dello striscione, Rimosso grazie a un’autoscala, sono state pubblicate su Twitter dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori che scrive: “Stamattina ...