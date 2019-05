Raphael Nkereuwem a The Voice 2019 | chi è | biografia e vita privata

termometropolitico

(Di lunedì 13 maggio 2019)a The: chi è,Durante la terza puntata di Theof Italy, andata in onda su RaiDue e condotta da Simona Ventura, le sorprese sono state tante. I concorrenti hanno presentato sul palco le loro eterogenee personalità colpendo il pubblico sempre diversamente. Una nota di spicco fra tutte le blind auditions cui abbiamo assistito, l’ha rappresentata. Il concorrente si è esibito con With My Own Two Hands di Ben Harper, tutta rivisitata nel suo stile reggae giamaicano. La sua performance ha colpito in particolare Guè Pequeno e Gigi d’Alessio. Ci si aspettava decidesse per il team di Guè, mentre invece, a sorpresa, ha scelto di far parte della squadra del cantante napoletano. Marco Liotti a The: chi è, età e carriera. LaChi èè ...

astrannaariemma : Raphael e Gigi D'Alessio... ne vedremo delle belle! ?? -