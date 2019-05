NBA | Embiid in lacrime dopo l’eliminazione dei Sixers | “The Process” subisce un duro

Playoff NBA : Joel Embiid e Jimmy Butler trascinano Philadelphia - si va a gara-7 : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-101 Jimmy Butler è arrivato a Philadelphia lo scorso novembre per questo, per piazzare le giocate decisive nel momento del bisogno, per trascinare i Sixers oltre ...

NBA - Toronto-Philadelphia : Drake fa infuriare Embiid “clonandogli” l’aeroplanino [VIDEO] : Toronto e Philadelphia si stanno dando battaglia nella serie che deciderà la prima finalista ad Est: Drake ha acceso ulteriormente gli animi Il quinto atto della serie tra Toronto e Philadelphia ha visto i Raptors trionfare in maniera netta. Leonard e soci hanno dominato portandosi sul 3-2 e guadagnandosi dunque due match point per volare in finale di Conference. Il rapper Drake, tifosissimo ed ambasciatore dei Raptors nel mondo, ha ...

Playoff NBA - Joel Embiid non sta in piedi : flebo per giocare gara-4 : No, la gara-4 di Joel Embiid è stata tutta un'altra cosa rispetto alla dominante prestazione di gara-3. Il motivo è presto spiegato: il centro camerunense era reduce da una notte in bianco che lo ha ...

NBA playoff - Embiid e Butler la strana coppia di Philadelphia : Coach Brown spiega: 'I playoff sono un altro sport. La sua leadership è apprezzata e rispettata'. Così tanto che gli consegna la palla per iniziare i giochi. Per andare da Embiid e sfruttare la loro ...

Playoff NBA : Joel Embiid - per coach Brown 'il giocatore più decisivo della serie' : Se le cose vanno bene invece, devo dimostrarlo, devo far capire al pubblico e al mondo che mi sto divertendo. E sono sicuro che questo porti dei benefici anche alla squadra: tutti sul parquet ...

NBA - playoff : Embiid boom - i Sixers schiantano Toronto : serie sul 2-1 : Joel Hans Embiid, 25 anni. Afp Philadelphia, 3,-Toronto, 2, 116-95, 2-1 nella serie, Dopo un inizio di serie sottotono arriva l'esplosione, peraltro attesa soprattutto dai fan di Philadelphia, di Joel ...

VIDEO NBA 2019 : il meglio di gara-3 tra 76ers e Raptors - con la gran giornata di Joel Embiid e Jimmy Butler : In questa notte di playoff NBA i Philadelphia 76ers hanno regolato senza tanti complimenti i Toronto Raptors per 116-95, portandosi in vantaggio per 2-1 nella serie che determinerà una delle due finaliste della Eastern Conference. grandi numeri per Joel Embiid, autore di 33 punti e 10 rimbalzi, ma anche di Jimmy Butler, che sfiora la tripla doppia (22, 9 e 9 assist) e di Ben Simmons, anch’egli non troppo lontano da quest’obiettivo ...

Playoff NBA - sorpasso Sixers : Toronto sconfitta da un super Embiid : Embiid autore di una grande prova in gara-3 della serie tra i suoi Sixers e Toronto, adesso Phila è avanti 2-1 Embiid show nella notte di Playoff NBA nella quale Philadelphia ha effettuato il sorpasso su Toronto. Dopo il primo atto della serie dominato dai Raptors infatti, la serie si trova adesso sul 2-1 per i Sixers, trascinati stanotte dal loro centrone di origini africane. 116-95 il punteggio sul parquet dei 76ers, con 33 punti di ...

Playoff NBA : Joel Embiid dice 33 - Philadelphia vince e si porta sul 2-1 contro Toronto : Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 116-95 Dopo due gare in ombra, non brillanti su entrambi i lati del campo, Joel Embiid ha finalmente fatto irruzione nella serie contro Toronto. A modo suo, ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Philadelphia domina gara-3 contro Toronto. Embiid e Butler firmano il 2-1 : Philadelphia ritrova il vero Joel Embiid e domina gara-3. I 76ers si portano sul 2-1 nella serie contro i Toronto, superando i Raptors per 116-95. L’aria di casa fa benissimo al centro camerunense, che si riscatta dopo due prestazioni opache nelle prime due gare, chiudendo con una perentoria doppia doppia da 33 punti e 10 rimbalzi. Anche Jimmy Butler offre un contributo importante alla causa dei padroni di casa, avvicinando la sua prima ...

Playoff NBA - Embiid ha un problema di nome Gasol - ma promette di avere pazienza : È quello che sperano i tifosi dei Sixers in vista della partita di questa notte da seguire su Sky Sport NBA e in replica venerdì con commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi. IL RIASSUNTO DELLA ...

Playoff NBA – Embiid - umile come sempre : “sono il miglior difensore della lega - i miei compagni lo sanno” : Joel Embiid alza la voce dopo la vittoria sui Nets in Gara-5: il centro dei Sixers si autoproclama miglior difensore della lega Grazie al successo ottenuto in Gara-5, i Philadelphia 76ers hanno superato il primo turno dei Playoff battendo gli ostici Nets per 4-1. Una vittoria importante per la franchigia della ‘Città dell’Amore fraterno’, che si proietta verso la sfida della semifinale contro i Raptors. Al termined ella ...

NBA Playoff - Embiid domina ma Philadelphia fatica. Jokic stende San Antonio : TORINO - La notte NBA regala il solito spettacolo: protagonisti indiscussi Joel Embiid e Nikola Jokic . Il primo domina nella sfida tra Philadelphia e Brooklyn, caratterizzata dalla vittoria in volata ...

NBA - Philadelphia usa Embiid col contagocce : Joel dominante e “riposato” : Joel Embiid utilizzato a singhiozzo dai suoi Sixers in questo primo turno di playoff NBA contro i Nets: serie sul 3-1 Joel Embiid è sempre alle prese con complicazioni fisiche che preoccupano i suoi Sixers. Philadelphia sa bene che per avere il miglior Embiid nel corso dei playoff che si prevedono essere lunghi, deve centellinare il suo utilizzo. coach Brown lo sta facendo in maniera evidente nel primo turno contro i Nets, 24 minuti in ...