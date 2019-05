Luna di miele finisce in tragedia | mistero sulla morte di una donna di 31 anni in un

Sposi in Luna di miele sentono un cattivo odore nella loro stanza di un resort a 5 stelle : poco dopo lei muore : Quanto avvenuto in un resort a 5 stelle dello Sri Lanka è degno di un romanzo di Agatha Christie. Una coppia inglese, Usheila Patel e suo marito, Khilan Chandaria, dopo essersi sposata a Brent, nel nord di Londra, il 19 aprile scorso è partita per la luna di miele a Galle, città costiera del Paese asiatico. Appena entrati nella loro camera del lussuoso albergo però, hanno avvertito un odore sgradevole e da lì il loro viaggio si è trasformato in ...

Dramma per coppia in Luna di miele - strano odore in hotel : lei muore - lui finisce in ospedale : La coppia di trentenni inglesi era in vacanza in un hotel a cinque stelle in Sri Lanka per la luna di miele. Hanno avvertito un forte e strano odore nella loro stanza poi hanno mangiato in camera e si sono sentiti male. Quando hanno chiesto aiuto e sono stati portati in ospedale, per la donna era ormai troppo tardi.

Il nuovo trend tra gli sposi si chiama Solomoon - la Luna di miele da passare separati : Il giorno delle nozze di una coppia è tipicamente seguito dalla luna di miele. Tuttavia, in questi ultimi anni sta prendendo piede una nuova tendenza in cui gli sposi trascorrono il viaggio di nozze lontano l’una dall’altro. Conosciuta come “Solomoon“, o anche “Unimoon“, questa può essere una soluzione pragmatica per le coppie che non vogliono scendere a compromessi sulla loro meta per il viaggio di nozze dopo aver pronunciato i loro ...

Sophie Turner e Joe Jonas - Luna di miele privata/ Location "bizzarra" dopo le nozze : Sophie Turner e Joe Jonas, dopo il matrimonio a sorpresa a Las Vegas ecco la luna di miele super privata: Location "bizzarra" dopo le nozze.

Chiara Ferragni-Fedez - la seconda Luna di miele costa un occhio della testa : la coppia in Polinesia nell’atollo di Marlon Brando : Chiara Ferragni e Fedez in Polinesia, dopo la prima luna di miele la coppia si concede un’altra lussuosissima vacanza nell’atollo di Marlon Brando Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo una lussuosa vacanza in Polinesia. La coppia si è concessa una seconda luna di miele da mille ed una notte nell’atollo di Marlon Brando, nonostante senta la mancanza del piccolo Leone, rimasto a casa con i nonni. Lo sfarzoso resort è ...

Anticipazioni Beautiful : Liam e Hope si godono la Luna di miele : Continua il successo della longeva soap opera americana 'Beautiful' che, da oltre trent'anni, tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, messi a confronto con nuovi cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. La concentrazione viene posta intorno al personaggio di Liam che si trova diviso tra l'amore di due donne, ma si è detto pronto a fare una scelta importante nella sua vita sentimentale. Il giovane ...

Belen e Stefano in Polinesia : al via la seconda Luna di miele : Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono tornati insieme. I due per festeggiare questo evento sono pronti a volare in Polinesia per stare a riparo dai riflettori. I due partiranno nei prossimi giorni, una volta che lei avrà concluso le riprese di 'Colorado' mentre lui quelle di 'Made in Sud'. E pare proprio che, per questa speciale occasione, i due lasceranno a casa per la prima volta il piccolo Santiago.Belen e Stefano alla volta della ...

Domenica Live - Marco Predolin si sposa in diretta dalla D'Urso : 'Dove andremo in Luna di miele'. Serio? : Cambia vita a 68 anni, Marco Predolin , e per farlo sceglie Domenica Live , in diretta da Barbara D'Urso . Il popolarissimo conduttore Mediaset degli anni 80 e 90 si è sposato con la compagna Laura ...