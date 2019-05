La sfida per il premio TIMMUSIC è iniziata!

Milan - staccati già oltre 50.000 biglietti per la sfida al Frosinone : i tifosi rossoneri vogliono la Champions : Si prevede una grande affluenza di pubblico a San Siro per l’ultima partita in casa del Milan: contro il Frosinone, i tifosi rossoneri spingeranno i propri beniamini ad una vittoria che avvicini la Champions League In attesa del risultato dell’Inter di questa sera, nel corso della 36ª Giornata di Serie A, tutte le squadre in lotta per l’Europa hanno vinto i propri match. Le ultime due gare restanti al termine della ...

sfida di Papa Francesco per l’accoglienza - riattivata la luce alle case occupate : Ad ascoltare i racconti, quello che è avvenuto in via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, apparteneva fino a sabato sera alla categoria dell’inimmaginabile. Ma quando alle 22, dopo una settimana di buio e angoscia, di pasti freddi e docce saltate, nel palazzo occupato è tornata la luce, anche chi non ha fede ha pensato a un miracolo vedendo riemerg...

Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini : “Per i rimpatri servono i soldi e no la propaganda che fai tu” : Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini sul tema dei rimpatri: “servono soldi e accordi, no propaganda politica” Giuseppe Conte assiste serafico alle convulsioni di Matteo Salvini. I rapporti ormai tesi, consumati da settimane di aperta ostilità, raccontano le resistenze di un presidente del Consiglio in equilibrio tra il suo ruolo di mediatore nel governo e le … Continue reading Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini: ...

Google Pixel 3a sfida iPhone X per prezzo e fotocamere : Nella campagna marketing Made by Google rientra anche un cartellone che mette a confronto il prezzo di Google Pixel 3a con quello di "Phone X" L'articolo Google Pixel 3a sfida iPhone X per prezzo e fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Palestrina-Napoli - una sfida per la promozione a panchine invertite : Domani alle 18.00 scendono in campo Palestrina e Napoli per la 1 gara della semifinale playoff di serie B di basket. L’uno al posto dell’altro eppure entrambi al posto giusto nel momento giusto. Uno nato a Palestrina ed ha allenato i laziali fino allo scorso anno, l’altro è nato a Napoli ed ha allenato i partenopei portandoli in Serie A2 appena due anni fa. Ora sono contro, a panchine invertite, a giocarsi le semifinali per la ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica : sfida decisiva per Montella. Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi sabato 11 maggio 2019 e valide per la 36giornata.

ATP Madrid – Nadal vola in semifinale : la sfida contro Wawrinka è una passeggiata per lo spagnolo : Nadal passeggia contro Wawrinka: lo spagnolo stacca il pass per la semifinale del torneo ATP di Madrid Rafa Nadal è il quarto semifinalista del torneo ATP di Madrid: lo spagnolo ha battuto questa sera lo svizzero Wawrinka in poco più di un’ora. Rafa Nadal non ha permesso al suo avversario di metterlo in difficoltà, battendolo con estrema facilità. Il match è terminato col punteggio di 6-1, 6-2 dopo un’ora e 9 minuti di gioco. ...

Il coraggio di Daniele : sfida le fiamme per salvare due coniugi. E Totti lo ringrazia : Il ragazzo, 24 anni, ha parlato della sua esperienza a RomaToday: "Ho rischiato tanto ma lo rifarei. Non mi sento un eroe"

LIVE Italia-Spagna Under17 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurrini sfidano le Furie Rosse per il primato nel girone : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

Da Celle Ligure alla provincia di Lodi una nuova sfida per la squadra di badminton Eunike Asd : Sono Samuele Ciccarelli, Simona Ferrari, Francesco Guastamacchia, Marco Rubino Genovesi, Marco Spaggiari ed Alberto Zavattaro gli atleti con disabilità intellettiva e partner senza disabilità del team ...

Sondaggi politici europee : ampio margine per la Lega - sfida grillini-Pd alle spalle : Il tempo in cui la diffusione dei Sondaggi politici sarà autorizzata sta per finire. E' questo il motivo per il quale inizia a diventare sempre più interessante l'analisi relativa ai Sondaggi che raccontano quale sia, attualmente, lo stato del consenso di ciascun partito. Precisando che si tratta comunque di proiezioni e di indagini che possono anche essere differenti rispetto alla realtà dei fatti, rappresentano oggetto di discussione ...

Cagliari recupera Castro e sfida Lazio : Cagliari, 10 MAG - Cagliari a caccia del botto finale: una vittoria con la Lazio per chiudere definitivamente il discorso salvezza e continuare la corsa al decimo posto. I rossoblù sono fermi da due ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la temibile Svizzera per iniziare con il piede giusto : Inizia ufficialmente il Mondiale 2019 di Hockey ghiaccio di Top Division anche per l’Italia. Dopo i primi match disputati nella giornata odierna, domani alle ore 12.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava tocca a noi, contro la temibile Svizzera. Un esordio tutt’altro che morbido per i ragazzi di coach Clayton Beddoes che se la dovranno vedere con i rosso-crociati reduci dalla medaglia d’argento di un anno fa. La Svizzera è ...