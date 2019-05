Internazionali d’Italia 2019 | Marco Cecchinato soffre ma sconfigge Alex de Minaur in tre

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Missione compiuta per. L’azzurro (n.19 del mondo)ma supera in tre set il Next Gen australianoDe, numero 26 ATP, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1, venendo fuori alla distanza e concludendo in 2 ore e 12 minuti di partita. Con questo risultato l’italiano riscatta la sconfitta nell’unico precedente, risalente al torneo di Wimbledon dell’anno passato, ed accede al secondo turno dove lo attende l’insidioso teutonico Philipp Kohlschreiber (n.56 del ranking). Nel primo set entrambi i giocatori fanno fatica al servizio. Tanti errori da una parte e dell’altra portano a due break nel secondo e nel terzo game. Tuttavia l’azzurro fatica moltissimo con il dritto, arrivando spesso in ritardo sulle rotazioni dell’australiano. Dopo aver annullato quattro palle break, il siciliano deve cedere il turno in battuta nel ...

