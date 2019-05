Grandine | vento e pioggia | danni nel Tarantino a vigneti | angurie | melograni | agrumeti

Maltempo in Puglia - Grandine e vento : gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese : La Puglia è stata duramente colpita dal Maltempo nella giornata di ieri: grandine, vento e pioggia hanno provocato gravi danni all’agricoltura nel Tarantino e nel Barese. Particolarmente bersagliate, segnala la Cia Agricoltori Due Mari di Taranto-Brindisi, sono state le zone di Ginosa, Mottola e Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, ma anche la Valle D’Itria e parte della provincia di Bari. “I danni sono ingenti ...

Maltempo - Grandine e vento nel Veronese : danni alle coltivazioni : Il Codive, Consorzio per l’assicurazione agevolata in agricoltura, ha reso noto che si è registrata grandine e vento forte su buona parte della provincia di Verona. Intense precipitazioni e raffiche sono state segnalate sul lago di Garda, a Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco e Garda. grandine a Sommacampagna Peschiera, Lazise, Custoza. La zona più colpita risulta essere Isola della Scala (Verona), dove la grandinata ha provocato pesanti ...

Maltempo a Milano - temporale e vento forte. Disagi per la Grandine a Malpensa. FOTO : Maltempo a Milano, temporale e vento forte. Disagi per la grandine a Malpensa. FOTO Un nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul capoluogo lombardo tra le 17 e le 19. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione da sabato notte e per la giornata di domenica. Monitorati i livelli dei fiumi Seveso e ...

Grandine su Milano e la Lombardia. Malpensa bloccata. Due vittime per pioggia e vento nel Bresciano : vento e Grandine su Milano e la Lombardia e l’aeroporto di Malpensa va in sofferenza. A causa dello strato di Grandine alto due centimetri lungo le piste, dalle 17 e 30 i voli sullo scalo sono stati ridotti per quasi un’ora, con atterraggi dirottati su altri aeroporti. A preoccupare di più in questo momento sono i fiumi Lambro e Seveso che sotto l’...

Milano - pioggia e Grandine : allerta arancione per temporali e vento forte nella notte : Disposta l’attivazione del Centro operativo comunale per monitorare i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. Le raccomandazioni: non lasciare auto in sosta sotto gli alberi, controllare i balconi e i ponteggi

Meteo - vento e Grandine nel weekend. Allarme nubifragi in Emilia Romagna e Veneto : ROMA . L'assalto alla primavera non è ancora finito. grandine e vento per tutto il weekend con calo delle temperature. E persino neve sulle Alpi. E gli strascichi della nuova perturbazione si faranno ...

Allerta Meteo Estofex : attenzione a Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento al Nord Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per la giornata odierna, che riguardano anche l’Italia. In particolare, è stata emessa un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani settentrionali, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 1 anche per il sud-est della Germania e l’Austria, principalmente per forti venti. Stesso livello anche ...

Previsioni meteo weekend 11-12 maggio : tempeste di Grandine e vento in arrivo : Continua la bizzarra primavera, perché dopo una piccola tregua di qualche giorno tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio, nel weekend dovrebbe tornare il maltempo un po' sparso in tutto il territorio italiano. Le Previsioni del meteo per 11 e 12 maggio, infatti, sono tutt'altro che positive e non preannunciano nulla di buono. Secondo quanto si apprende dal sito de Il meteo.it, è in arrivo un altro vortice polare di aria fredda che a breve investirà il ...

Maltempo : pioggia - vento e Grandine nelle Marche : Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un’ondata di Maltempo che nel pomeriggio si e’ abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa trenta interventi per frane, allagamenti, danni dovuti al forte vento e a una violenta grandinata. I vigili del fuoco hanno recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la ...

Pioggia - vento e Grandine nelle Marche : ANCONA, 5 MAG - Sono Ancona, Osimo, Filottrano e Jesi i Comuni maggiormente colpiti da un'ondata di maltempo che nel pomeriggio si è abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa ...

Maltempo Puglia : pioggia - Grandine e forte vento nel Salento : pioggia e grandine, cadute in abbondanza, hanno creato disagi, in particolare alla circolazione stradale, nel Salento. Allagamenti sono segnalati in diversi comuni della provincia di Lecce, mentre la grandine ha ricoperto interamente alcune arterie stradali attorno al capoluogo rendendo difficoltoso il transito dei mezzi. forte vento nella zona di Gallipoli. La Protezione civile pugliese ha diramato un avviso di allerta “gialla” per ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile per il sud Italia : forti rovesci - vento - Grandine e frequente attività elettrica : Il passaggio di un sistema perturbato sul basso Tirreno porterà domani temporali al sud, in particolare su Calabria, Puglia e Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ...

Allerta meteo Roma 4 aprile 2019 : vento - Grandine e pioggia. Le previsioni : Allerta meteo Roma 4 aprile 2019: vento, grandine e pioggia. Le previsioni Scatta l’Allerta meteo a Roma per oggi, 4 aprile 2019. Cieli molto nuvolosi sulla Capitale con deboli rovesci per tutto il giorno che però dovrebbero diventare più intensi in serata per poi durare per tutta la notte; previsti 33 millimetri di pioggia e forte vento. Allerta meteo Roma: giornata complicata per la Capitale Il Lazio e, appunto, Roma al centro ...

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in Italia : ecco quali sono le aree a rischio di nubifragi - alluvioni - Grandine - vento e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si ritrova alle prese con l’inizio di una violenta ondata di maltempo che sta attualmente interessando il Centro-Nord e che nelle prossime ore si diffonderà anche verso il Sud Italia. La situazione sul continente europeo che sta determinando il maltempo in Italia vede una dorsale dominare la regione artica, mentre una grande e profonda depressione è posizionata sull’Europa occidentale-sudoccidentale con un massimo di ...