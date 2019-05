Calabria | Roma vive una situazione sicurezza d’emergenza

Calabria : Forza Italia in campo per Roma - bene Tajani per rilancio Capitale : Roma – “Forza Italia e’ in campo per Roma: la Capitale non puo’ diventare il terreno di liti e faide tra alleati di governo. Serve un’iniziativa forte per rilanciarla dopo anni di cattiva amministrazione, culminati con la disastrosa Giunta Raggi. Ecco perche’ auspichiamo che anche altre forze politiche sostengano le proposte lanciate da Antonio Tajani”. Cosi’ la deputata di Forza Italia, Annagrazia ...

Salva Roma - in Italia sono 66 i Comuni in dissesto. Calabria e Sicilia in testa - in Veneto un solo caso (ma era falso allarme) : Non solo Roma, dove il problema sono i 12 miliardi di debito pregresso che ora il Movimento 5 Stelle intende affrancare dalla gestione commissariale affidando la gestione al Tesoro. “O tutti o nessuno: in democrazia funziona così. Non ci sono Comuni di serie A e Comuni di serie B. Se in tanti hanno dei problemi, aiutiamo tutti quelli che hanno dei problemi”, ha commentato il vicepremier leghista Matteo Salvini in vista del consiglio ...

Concorso assistente sociale e insegnante infanzia : Reggio Calabria e Emilia Romagna : Vi sono nuovi concorsi pubblici per assistenti sociali e insegnanti scuola infanzia, con istanza da inviare fino al prossimo 16 maggio. Entrambe le selezioni mettono in palio assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Per la precisione, i bandi sono stati emanati dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, dall'Unione Bassa Est Parmense di Sorboli Mezzani (assistente sociale) e dall'Azienda Servizi alla Persona Castelnovo di Sotto, per ...

Calabria : Roma non è né di sindaco né del M5S - è patrimonio di tutta la Nazione : Roma – “E’ sconcertante il modo in cui Virginia Raggi sembra considerare Roma come ‘cosa sua’, quasi fosse una proprieta’ privata”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Pare che il sindaco valuti come lesa maesta’ qualunque tentativo di dibattito politico sulla citta’ o qualunque constatazione innegabile del degrado di Roma, e questo non e’ ...

Roma : Calabria (FI) - Città alla deriva - Raggi tragga conseguenza : “Lo stato in cui versa la Capitale d’Italia è sotto gli occhi di tutti: la Città è alla deriva. Negare le criticità e gridare al complotto, con il nuovo refrain inaugurato dal sindaco Raggi di una giunta ‘sotto attacco’, serve solo a peggiorare i problemi”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Parimenti, le polemiche non ci interessano. Ciò che ci preme è capire in che modo restituire a Roma il lustro che spetta alla ...

Milan - buone notizie per Gattuso dall’infermeria : le condizioni di Romagnoli e Calabria : Niente di grave per i due giocatori rossoneri, che saranno a disposizione per la trasferta di Parma del prossimo turno di campionato Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in vista della trasferta di Parma, l’allenatore del Milan infatti potrà contare sia su Alessio Romagnoli che su Davide Calabria. Il difensore centrale rossonero ha rimediato una semplice contusione nel primo tempo contro la Lazio, che lo ha costretto ...